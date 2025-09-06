Άγιοι Ανάργυροι: Άνδρας κυκλοφορούσε με μπαλτά μέσα στον προαστιακό

Αναστάτωση προκλήθηκε στον Προαστιακό όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 55χρονο άνδρα να έχει στην κατοχή του μπαλτά και λάμα από κοπίδι, ενώ βρισκόταν μέσα σε βαγόνι τρένου. Οι επιβάτες που βρίσκονταν δίπλα του «πάγωσαν» μόλις αντιλήφθηκαν τι κουβαλούσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, ο άνδρας δεν είχε τα όπλα για επαγγελματική χρήση αλλά για εκφοβισμό. Οι εικόνες που έφερε στο φως το κεντρικό δελτίο του Star δείχνουν καθαρά τον μπαλτά και τη λάμα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου και συνελήφθη. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα αποτελέσματα του σχεδίου «Αριάδνη», το οποίο εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από την αρχή της εφαρμογής του σχεδίου, οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 25.000 ελέγχους, στους οποίους έχουν γίνει πάνω από 700 προσαγωγές και συλλήψεις.