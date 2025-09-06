Χανιά: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την εγκληματική οργάνωση – Προφυλακίστηκαν συνολικά 14 άτομα

Μαραθώνιες ήταν οι απολογίες των συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στα Χανιά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanew.gr, λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Παρασκευής, απολογήθηκαν και οι τελευταίοι, στον Ανακριτή Χανίων, με τη διαδικασία να έχει ξεκινήσει από το πρωί.

Συνολικά, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, 14 άτομα, για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματισθεί και αφορά υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Στο μεταξύ, μέσα στα άτομα που έχουν προφυλακιστεί βρίσκονται ένας 36χρονος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, φερόμενος ως αρχηγικό μέλος στη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και η σύζυγός του.

Τα δύο αδέρφια, επιχειρηματίες, αφέθηκαν ελεύθεροι για τα ναρκωτικά, ωστόσο συνελήφθησαν εκ νέου, καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το σκέλος των εκβιασμών. Η νέα υπόθεση αφορά την εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό και κατηγορούμενοι είναι εκτός από τα δύο αδέρφια, ο τότε Ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος και Επίσκοπος και ένας γνωστός δικηγόρος των Χανίων

Τα δύο αδέλφια αναμένεται να απολογηθούν για τη δεύτερη υπόθεση την Τρίτη.

Οι δικηγόροι Διονύσης Βέρρας και Γιώργος Περράκης, τοποθετήθηκαν επί του συνόλου της υπόθεσης