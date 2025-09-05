Συναγερμός στον Κολωνό: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο – Κλειστοί οι δρόμοι

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στον Κολωνό, όταν ένας άνδρας εντόπισε χειροβομβίδα μέσα σε κουτί, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Ο ίδιος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, με αποτέλεσμα η περιοχή να αποκλειστεί προληπτικά.

Στο σημείο έφτασε άμεσα το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) της ΕΛΑΣ, το οποίο ανέλαβε τον έλεγχο και την εξουδετέρωση του επικίνδυνου ευρήματος. Η επιχείρηση κρίθηκε αναγκαία για την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς η παρουσία της χειροβομβίδας προκάλεσε έντονη ανησυχία στη γειτονιά.

Λόγω της διαδικασίας ελέγχου, η τροχαία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικά σημεία της περιοχής. Συγκεκριμένα, διακόπηκε προσωρινά η κίνηση στις οδούς Σέρρων και Ναυπλίου, στη Λεωφόρο Αθηνών και Πύλου καθώς και στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Σέρρων. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

