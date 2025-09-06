Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για ναρκωτικά

Έναν 25χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Αλβανίας, συνέλαβαν το απόγευμα της Πέμπτης (03/09) στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά για παράβαση του Νόμου 4139/13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Ο νεαρός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου μέσα σε επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο στον κεντρικό επιβατικό λιμένα. Στον έλεγχο συμμετείχε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών, ο οποίος οδήγησε τα στελέχη στη σύλληψη. Στην κατοχή του 25χρονου βρέθηκε μία πλαστική σακούλα που περιείχε κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους εκατό γραμμαρίων.

Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 7.500 ευρώ. Η κοκαΐνη πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για περαιτέρω εξέταση.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 25χρονου, στην περιοχή Καρτεράδος της Θήρας, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να βρεθεί κάτι επιπλέον. Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.