ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Το Πεντάγωνο αναπτύσσει 10 μαχητικά F-35 στο Πουέρτο Ρίκο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Το Πεντάγωνο αναπτύσσει 10 μαχητικά F-35 στο Πουέρτο Ρίκο

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας διέταξε να αναπτυχθούν 10 μαχητικά αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας (ή αλλιώς stealth) F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική, εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης των εντάσεων με τη Βενεζουέλα, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες Παρασκευή.

Τα F-35 θα συμμετάσχουν στις «επιχειρήσεις εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών», ανέφεραν – μεταξύ άλλων – το CBS News, η New York Times και η The Hill, που επικαλέστηκαν δηλώσεις αξιωματούχου του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και πηγές τους ενήμερες σχετικά.

Η ανάπτυξή τους προστίθεται σε αυτήν τουλάχιστον επτά αμερικανικών πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων τριών αποβατικών με χιλιάδες πεζοναύτες και πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κι η κυβέρνησή του κατηγορούν τον αριστερό πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως «διευθύνει» καρτέλ των ναρκωτικών. Το Καράκας απορρίπτει τον ισχυρισμό.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν ταχύπλοο που «μετέφερε ναρκωτικά» σκοτώνοντας κατ’ αυτόν «11 ναρκωτρομοκράτες», που παρουσίασε ως μέλη της Tren de Aragua, συμμορίας που έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική» οργάνωση.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, που χθες ξαναβαφτίστηκε υπουργείο Πολέμου από τον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, κατήγγειλε εξάλλου προχθές Πέμπτη την υπέρπτηση δυο μαχητικών της Βενεζουέλας – ήταν F-16, σύμφωνα με πηγή στο αμερικανικό Πεντάγωνο – πάνω από αντιτορπιλικό του στα διεθνή ύδατα στην Καραϊβική.

Με ανακοίνωση ενδεικτική του πού βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, ανέφερε πως «απευθύνει σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών και κατά της τρομοκρατίας», μέσω X.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο βλέπει στην αμερικανική συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή «απειλή» για στρατιωτική επέμβαση με σκοπό «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Δημόσιο: Στις 30 Σεπτεμβρίου η έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο – Όλες οι λεπτομέρειες

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης των επενδύσεων για μεταποίηση ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το Instagram λανσάρει επιτέλους εφαρμογή για iPad

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:45 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε πως έχει αποφασίσει σε ποια αμερικανική πόλη έπεται ανάπτυξη του στρατού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως έχει πάρει τις αποφάσεις του για α...
00:35 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε το διάταγμα για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε απόψε το εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο το υπουργ...
23:24 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: Ο ευρύς ανασχηματισμός είναι η τελευταία ευκαιρία του Στάρμερ να αποφύγει την ταπεινωτική ήττα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ από την κυβέρνηση στην Βρετανία είναι μια απώλεια που αποκαλύπτ...
23:21 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Πρόστιμο-μαμούθ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Google – Με τιμωρητικούς δασμούς απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος