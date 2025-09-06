ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Το Πεντάγωνο αναπτύσσει 10 μαχητικά F-35 στο Πουέρτο Ρίκο

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας διέταξε να αναπτυχθούν 10 μαχητικά αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας (ή αλλιώς stealth) F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική, εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης των εντάσεων με τη Βενεζουέλα, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες Παρασκευή.

Τα F-35 θα συμμετάσχουν στις «επιχειρήσεις εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών», ανέφεραν – μεταξύ άλλων – το CBS News, η New York Times και η The Hill, που επικαλέστηκαν δηλώσεις αξιωματούχου του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και πηγές τους ενήμερες σχετικά.

Η ανάπτυξή τους προστίθεται σε αυτήν τουλάχιστον επτά αμερικανικών πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων τριών αποβατικών με χιλιάδες πεζοναύτες και πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κι η κυβέρνησή του κατηγορούν τον αριστερό πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως «διευθύνει» καρτέλ των ναρκωτικών. Το Καράκας απορρίπτει τον ισχυρισμό.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν ταχύπλοο που «μετέφερε ναρκωτικά» σκοτώνοντας κατ’ αυτόν «11 ναρκωτρομοκράτες», που παρουσίασε ως μέλη της Tren de Aragua, συμμορίας που έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική» οργάνωση.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, που χθες ξαναβαφτίστηκε υπουργείο Πολέμου από τον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, κατήγγειλε εξάλλου προχθές Πέμπτη την υπέρπτηση δυο μαχητικών της Βενεζουέλας – ήταν F-16, σύμφωνα με πηγή στο αμερικανικό Πεντάγωνο – πάνω από αντιτορπιλικό του στα διεθνή ύδατα στην Καραϊβική.

Με ανακοίνωση ενδεικτική του πού βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, ανέφερε πως «απευθύνει σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών και κατά της τρομοκρατίας», μέσω X.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο βλέπει στην αμερικανική συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή «απειλή» για στρατιωτική επέμβαση με σκοπό «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα.