Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Οι γυναίκες που γνώρισα στην Ελλάδα είναι συναρπαστικές»

  • Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, φωτογραφήθηκε στην κατοικία της στην Αθήνα για το εξώφυλλο του περιοδικού Grace. Στη συνέντευξή της, που κυκλοφορεί στις 14 Δεκεμβρίου, μιλά για τις γιορτές, την Ελλάδα και τις Ελληνίδες.
  • Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δηλώνει χαρούμενη που θα περάσει τα φετινά Χριστούγεννα στην Αθήνα, τονίζοντας: «Νιώθω τυχερή που βρίσκομαι εδώ και θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα». Επίσης, μιλά με θερμά λόγια για τις Ελληνίδες, περιγράφοντάς τες ως «συναρπαστικές, δυνατές, έξυπνες, εμβληματικές».
  • Η Αμερικανίδα πρέσβης εξηγεί τι σημαίνει για την ίδια η Ελλάδα, συνδέοντάς την με εικόνες καθημερινότητας και φιλοξενίας. Όπως σημειώνει, «Ελλάδα για μένα είναι το εξαιρετικό φαγητό, οι υπέροχες αγκαλιές, η μεγάλη αγάπη, η ζεστασιά, η γενναιοδωρία, οι άνθρωποι που ανοίγουν το σπίτι τους και προσκαλούν στο τραπέζι τους απευθείας από την καρδιά τους».
Για το εξώφυλλο του περιοδικού Grace φωτογραφήθηκε στην κατοικία της στην Αθήνα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία στη συνέντευξή της που κυκλοφορεί αύριο, 14 Δεκεμβρίου, μιλά για τις φετινές γιορτές, την Ελλάδα και τις Ελληνίδες.

Στη συνέντευξη, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δηλώνει χαρούμενη που τα φετινά Χριστούγεννα θα τα περάσει στην Αθήνα, τονίζοντας πόσο ξεχωριστή είναι για εκείνη αυτή η περίοδος. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «Νιώθω τυχερή που βρίσκομαι εδώ και θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα», αποτυπώνοντας το προσωπικό της συναίσθημα για τη διαμονή της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Συνεχίζοντας, η Αμερικανίδα πρέσβης μιλά με θερμά λόγια για τις γυναίκες που γνώρισε στη χώρα, περιγράφοντάς τες με έντονο θαυμασμό. «Οι γυναίκες που γνώρισα σε αυτήν τη χώρα είναι συναρπαστικές, δυνατές, έξυπνες, εμβληματικές», αναφέρει, δίνοντας έμφαση στον ρόλο και τη δυναμική των Ελληνίδων.

Κλείνοντας, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εξηγεί τι σημαίνει για την ίδια η Ελλάδα, συνδέοντάς την με εικόνες και συναισθήματα καθημερινότητας και φιλοξενίας. «Ελλάδα για μένα είναι το εξαιρετικό φαγητό, οι υπέροχες αγκαλιές, η μεγάλη αγάπη, η ζεστασιά, η γενναιοδωρία, οι άνθρωποι που ανοίγουν το σπίτι τους και προσκαλούν στο τραπέζι τους απευθείας από την καρδιά τους», σημειώνει, σκιαγραφώντας τη δική της εμπειρία από τη ζωή στη χώρα.

