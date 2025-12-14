Συρία: Η Δαμασκός καταδικάζει την «τρομοκρατική» επίθεση που σκότωσε Αμερικανούς στρατιώτες στη Συρία

Σύνοψη από το

  • Η Συρία καταδίκασε με έντονο τρόπο τη φονική επίθεση που σημειώθηκε κοντά στην Παλμύρα, με στόχο κοινή περιπολία δυνάμεων της Συρίας και των ΗΠΑ, όπου σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας δήλωσε πως η επίθεση στοίχισε τη ζωή δύο στρατιωτών και ενός διερμηνέα, ενώ εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Η Ουάσινγκτον κατηγόρησε απευθείας το Ισλαμικό Κράτος για την επίθεση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα προβούν σε σοβαρά αντίποινα» κατά του ΙΚ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Συρία: Η Δαμασκός καταδικάζει την «τρομοκρατική» επίθεση που σκότωσε Αμερικανούς στρατιώτες στη Συρία

Η Συρία καταδίκασε με έντονο τρόπο τη φονική επίθεση που σημειώθηκε κοντά στην Παλμύρα, με στόχο κοινή περιπολία δυνάμεων της Συρίας και των ΗΠΑ. Από την ενέδρα σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί, γεγονός που έχει πυροδοτήσει νέες εντάσεις στην περιοχή. Η Ουάσινγκτον αποδίδει την ευθύνη στο Ισλαμικό Κράτος και προαναγγέλλει απάντηση. Οι εξελίξεις προκαλούν διεθνές ενδιαφέρον, καθώς συνδέονται άμεσα με τις διπλωματικές και στρατιωτικές κινήσεις που ακολουθούν τις απώλειες στο πεδίο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας δήλωσε πως η επίθεση στοίχισε τη ζωή δύο στρατιωτών και ενός διερμηνέα, υπογραμμίζοντας τη θέση της Δαμασκού απέναντι στο αιματηρό περιστατικό. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας την ανάγκη για αποκλιμάκωση. Ο Άσαντ Αλ Σαϊμπάνι έγραψε στην πλατφόρμα X: «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην αμερικανική κυβέρνηση και τον αμερικανικό λαό και ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση».

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον κατηγόρησε απευθείας το Ισλαμικό Κράτος, σημειώνοντας πως η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη. Σε δήλωσή του, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα προβούν σε σοβαρά αντίποινα» κατά του ΙΚ για τον θάνατο των τριών στρατιωτών. Οι δηλώσεις αυτές σκιαγραφούν το σκηνικό των επόμενων κινήσεων σε μια περίοδο που η αστάθεια κυριαρχεί στη Μέση Ανατολή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να απογειώσω τη σεξουαλική μου ζωή» – Τι αποκαλύπτει 40χρονη

Πείτε «τέλος» στην ακμή χωρίς φάρμακα – Ειδικός αποκαλύπτει αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης

Νέα εποχή για την Εγνατία Οδό – Τι αλλάζει με επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – Κανονικά τα περιαστικά δρομολόγια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:25 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Ηφαίστειο Πουρασέ: Η ζωή συνεχίζεται για τους αυτόχθονες Κολομβιανούς παρά τον κίνδυνο έκρηξης

Οι ιθαγενείς κοινότητες που ζουν κοντά στο ηφαίστειο Πουρασέ στη νοτιοδυτική Κολομβία συνεχίζο...
02:55 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 8 τραυματίες – Τραμπ: «Αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα»

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς, στη διάρκεια των...
02:10 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συναντήσεις με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αντιπροσώπους στο Βερολίνο

Συναντήσεις με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αντιπροσώπους για να συζητήσουν «βασικές αρχές της ε...
01:40 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Τουλάχιστον δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες ύστερα από ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου,...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα