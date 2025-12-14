Συρία: Η Δαμασκός καταδικάζει την «τρομοκρατική» επίθεση που σκότωσε Αμερικανούς στρατιώτες στη Συρία

Η Συρία καταδίκασε με έντονο τρόπο τη φονική επίθεση που σημειώθηκε κοντά στην Παλμύρα, με στόχο κοινή περιπολία δυνάμεων της Συρίας και των ΗΠΑ. Από την ενέδρα σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί, γεγονός που έχει πυροδοτήσει νέες εντάσεις στην περιοχή. Η Ουάσινγκτον αποδίδει την ευθύνη στο Ισλαμικό Κράτος και προαναγγέλλει απάντηση. Οι εξελίξεις προκαλούν διεθνές ενδιαφέρον, καθώς συνδέονται άμεσα με τις διπλωματικές και στρατιωτικές κινήσεις που ακολουθούν τις απώλειες στο πεδίο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας δήλωσε πως η επίθεση στοίχισε τη ζωή δύο στρατιωτών και ενός διερμηνέα, υπογραμμίζοντας τη θέση της Δαμασκού απέναντι στο αιματηρό περιστατικό. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας την ανάγκη για αποκλιμάκωση. Ο Άσαντ Αλ Σαϊμπάνι έγραψε στην πλατφόρμα X: «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην αμερικανική κυβέρνηση και τον αμερικανικό λαό και ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση».

Syria strongly condemns the terrorist attack targeting a joint Syrian–American counterterrorism patrol near Palmyra. We extend our condolences to the families of the victims and to the U.S. government and people, and wish the wounded a swift recovery. — أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) December 13, 2025

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον κατηγόρησε απευθείας το Ισλαμικό Κράτος, σημειώνοντας πως η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη. Σε δήλωσή του, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα προβούν σε σοβαρά αντίποινα» κατά του ΙΚ για τον θάνατο των τριών στρατιωτών. Οι δηλώσεις αυτές σκιαγραφούν το σκηνικό των επόμενων κινήσεων σε μια περίοδο που η αστάθεια κυριαρχεί στη Μέση Ανατολή.