Κέιτ Μίντλετον: Η ενδυματολογική αναφορά στη πριγκίπισσα Νταϊάνα και η χιουμοριστική ατάκα του Ουίλιαμ

Η Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας, συνεχίζει να τιμά διακριτικά τη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα μέσα από ενδυματολογικές επιλογές της, μεε εμφανίσεις που αποπνέουν κομψότητα, δύναμη και συναίσθημα. Παρόλο που οι δυο γυναίκες δεν γνωρίστηκαν ποτέ, η ομοιότητα στο στυλ αποτελεί έναν σιωπηλό, αλλά εύγλωττο, δεσμό ανάμεσά τους.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ονοματοδοσίας του HMS Glasgow του Βασιλικού Ναυτικού, στο ναυπηγείο της BAE Systems στο Scotstoun, στις όχθες του ποταμού Κλάιντ, η Κέιτ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με… ναυτικό χαρακτήρα, η οποία αποτέλεσε σαφή αναφορά στο στιλ της πεθεράς της.

The Duchess of Rothesay names the ship, HMS Glasgow & breaks a bottle of whisky on its hull Catherine is so elegant and soft spoken pic.twitter.com/2IwBYCj0Hj — Agbaosi Gloria (@AgbaosiGloria) May 22, 2025



Επέλεξε ένα εκλεπτυσμένο φόρεμα-παλτό της Suzannah London, στα χρώματα του navy blue και του λευκού. Το ένδυμα ήταν φτιαγμένο από πολυτελές ιταλικό κρεπ μάλλινο ύφασμα, με εφαρμοστή σιλουέτα και τσέπες, διακοσμημένο με λευκό περίγραμμα.

The Prince and Princess of Wales were at the BAE Systems’ shipyard in Scotstoun, Glasgow, on May 22, where Catherine, PoW had special duty. After being appointed as the sponsor of HMS Glasgow, a state-of-the-art anti-submarine frigate, in June 2021, Catherine took part in the… pic.twitter.com/Ypur8ONpLa — Theresa Longo Fans (@BarkJack_) May 22, 2025



Το ναυτικό θέμα που επέλεξε η Κέιτ λειτούργησε ως διακριτικός φόρος τιμής στην πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία εμφανιζόταν συχνά με παρόμοια κοστούμια στις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Περιλάμβανε επίσης βάτες, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο σχεδιασμού που προτιμούσε συχνά η Νταϊάνα.

Η διακριτική ενίσχυση στους ώμους πρόσθετε σαφήνεια και δύναμη στη σιλουέτα, ενισχύοντας τη στάση της Κέιτ και προσδίδοντας στην εμφάνισή της έναν δυναμικό χαρακτήρα.

The Princess of Wales has officially named the Royal Navy warship HMS Glasgow by smashing a bottle of whisky against its hull joined by Prince William. 📸 : Andrew Parsons Kensington Palace pic.twitter.com/YmihMiIEZs — Carolyn Durand (@CarolynDurand) May 22, 2025



Όπως τα κοστούμια της μητέρας του συζύγου της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, η λεπτομέρεια στους ώμους υπογράμμισε την αυτοπεποίθηση και τη χάρη – δύο χαρακτηριστικά που και οι δύο γυναίκες ενσάρκωσαν στους δημόσιους ρόλους τους.

Αντλώντας έμπνευση από τη Νταϊάνα, η Κέιτ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό καπέλο με φαρδύ γείσο του Philip Treacy, το οποίο είχε φορέσει για πρώτη φορά στο Trooping the Colour του 2022, ενώ κρατούσε ένα τσαντάκι clutch της Emmy London και φορούσε γόβες Gianvito Rossi.

Προσθέτοντας μια προσωπική και συναισθηματική πινελιά, φόρεσε τα σκουλαρίκια Cabochon Sapphire Drop, τα οποία πιστεύεται ότι ήταν γαμήλιο δώρο προς τη Νταϊάνα. Ο σχεδιασμός τους, εμπνευσμένος από λουλούδια, συμπλήρωνε ιδανικά το δαχτυλίδι αρραβώνων με ζαφείρι – ένα ακόμη πολύτιμο οικογενειακό κειμήλιο που πέρασε από τη Νταϊάνα στην Κέιτ.

HRH The The Princess of Wales, the official sponsor for HMS Glasgow, was joined by the Prince of Wales at the ceremony held at a berth on the River Clyde where the warship’s design and build was led by BAE Systems. I know better photos will come and then I can give a proper ID… pic.twitter.com/wHmj8J5Sh5 — Remoulade Sauce (@Remisagoodboy) May 22, 2025



Με αυτή την εμφάνιση, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας απέδειξε για ακόμη μία φορά την ικανότητά της να συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, αποτίοντας φόρο τιμής στη Νταϊάνα, ενώ διαμορφώνει ταυτόχρονα το δικό της ξεχωριστό βασιλικό στιλ, αναφέρει η Daily Mail.

Σε αντίθεση με τη σταθερή προτίμηση της πεθεράς της στα μαύρα υποδήματα, η Κέιτ προτίμησε τις κλασικές nude suede γόβες της, τις οποίες έχει φορέσει αμέτρητες φορές στο παρελθόν.

Η εμφάνισή της συμπληρώθηκε με μια ειδικά σχεδιασμένη καρφίτσα από τον James Porter & Son, έναν από τους αρχαιότερους χρυσοχόους της Σκωτίας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1858 και εδρεύει στην ιστορική Argyll Arcade της Γλασκώβης.

«Είσαι πανέμορφη»

Σε μια στιγμή που έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής ονοματοδοσίας του HMS Glasgow στη Σκωτία, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απάντησε με χιούμορ σε ένα κομπλιμέντο από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στον χώρο, προκαλώντας γέλια και χαμόγελα.

Καθώς το πριγκιπικό ζεύγος αποχωρούσε, ένας ενθουσιώδης παρευρισκόμενος από το κοινό φώναξε στην Κέιτ: «Είσαι πανέμορφη!».

«Κι εσύ, Ουίλιαμ!», πρόσθεσε, προκειμένου να μην παραλείψει τον σύζυγό της, όπως κατέγραψε σε βίντεο το τοπικό μέσο Clyde News.

Ο 42χρονος Πρίγκιπας, διασκεδάζοντας εμφανώς με το αναπάντεχο κομπλιμέντο, απάντησε με αυτοσαρκασμό: «Δεν χρειάζεται να το πεις αυτό, μην ανησυχείς!».

The Prince and Princess of Wales have left Glasgow Someone there to catch a glimpse shouts: “You’re beautiful!” to Kate – before adding “You too, William” The royal couple were attending an official naming ceremony for HMS Glasgow at BAE Systems pic.twitter.com/GdzoXj9ccv — Clyde 1 News (@Clyde1News) May 22, 2025



Ο κόσμος ξέσπασε σε γέλια από την εύστοχη ατάκα του Ουίλιαμ, κλείνοντας έτσι με χιούμορ και ζεστασιά μια «φορτωμένη» βασιλική ημέρα.