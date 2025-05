Αγέλη κογιότ εναντίον σκύλου: Αδέσποτο κουτάβι άντεξε 45 λεπτά ύπουλης επίθεσης – «Ήξερε πώς να προστατέψει τον εαυτό του»

Σε μια γειτονιά του Λος Άντζελες, ένας αδέσποτος σκύλος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια αγέλη κογιότ και κατάφερε όχι μόνο να αντέξει για 45 λεπτά στις επιθέσεις, αλλά και να απομακρύνει τα άγρια ζώα από το σημείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε κατοικία στην περιοχή Brea και δείχνει τη μάχη του κουταβιού να προστατεύσει τον εαυτό του απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις.

Το βίντεο δείχνει πέντε πεινασμένα κογιότ να κινούνται ύπουλα προς τον ανυποψίαστο σκύλο – ένα ημίαιμο Λαμπραντόρ με Γερμανικό Ποιμενικό, περίπου ενός έτους, που σήμερα φέρει το όνομα Duke.

Η αγέλη περικυκλώνει το κουτάβι, δαγκώνοντάς τον στις φτέρνες, στα πλευρά και στο πρόσωπο, όπως φαίνεται στο υλικό που μεταδόθηκε από το KTLA.

Ο Duke, με ένστικτα που εκπλήσσουν, περιστρέφεται συνεχώς για να αποφύγει τα δαγκώματα, γρυλίζει, γαβγίζει και επιτίθεται, αναγκάζοντας τα κογιότ να τραπούν προσωρινά σε φυγή.

Σε μια κίνηση στρατηγικής, στέκεται με την πλάτη του στους θάμνους, εμποδίζοντας τις επιθέσεις από πίσω. Μετά την ηρωική του στάση, τα άγρια ζώα σταματούν να πλησιάζουν σε απόσταση «βολής».

INCREDIBLE: A 1-year-old stray German Shepherd-Lab mix fights off a pack of five coyotes for 45 minutes in Orange County, California.

“I pounded on [the window] as my garage door opened. About five or six coyotes appeared from different directions and headed up our hill.”

“The… pic.twitter.com/yo4wSNTxTF

