Σκωτία: Ένοπλος εισέβαλε με βαλλίστρα σε νοσοκομείο της Γλασκώβης και συνελήφθη

Ένας ένοπλος άνδρας εισέβαλε με βαλλίστρα σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Σκωτίας, στη Γλασκώβη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και κινητοποίηση των ειδικών δυνάμεων.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στο νοσοκομείο Queen Elizabeth University Hospital (QEUH), με την αστυνομία να λαμβάνει ειδοποίηση γύρω στις 6:30 το πρωί της Παρασκευής.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας Σκωτίας: «Περίπου στις 6.30 π.μ. την Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025, λάβαμε αναφορές για έναν άνδρα που εισήλθε στο Queen Elizabeth University Hospital στη Γλασκώβη κρατώντας βαλλίστρα. Η αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ενόπλων δυνάμεων, μετέβη στο σημείο και ένας άνδρας 29 ετών συνελήφθη σε σχέση με το περιστατικό. Το όπλο δεν χρησιμοποιήθηκε και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι έρευνες συνεχίζονται».

Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου, ενώ, σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν έκανε χρήση του όπλου και κανένας πολίτης ή εργαζόμενος δεν τραυματίστηκε.

Ο εξωτερικός χώρος του νοσοκομείου αποκλείστηκε προσωρινά, ενώ η κυκλοφορία γύρω από το ιατρικό συγκρότημα εκτράπηκε για λόγους ασφαλείας.

Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή παραμένει αυξημένη, με τις αρχές να τονίζουν πως δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή.

