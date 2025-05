Ουάσινγκτον: Τουλάχιστον 21 φορές πυροβόλησε κατά των υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας ο δράστης – Στο μικροσκόπιο το «μανιφέστο μίσους» του

Ο απόηχος ενός φρικτού εγκλήματος με φόντο τον αντισημιτισμό και τη βία εξακολουθεί να συγκλονίζει την Ουάσινγκτον, μετά την εκτέλεση δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας έξω από το Εβραϊκό Μουσείο της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ύποπτος για τρομοκρατική επίθεση, Elias Rodriguez, κατηγορείται πως άνοιξε πυρ κατά των Γιαρόν Λισίνσκι (28 ετών) και Σάρα Μίλγκριμ (26 ετών) ρίχνοντας τουλάχιστον 21 σφαίρες με ένα πιστόλι H&K 9mm γερμανικής κατασκευής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και δικαστικά έγγραφα που είδε η New York Post.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση σύλληψης, ο Rodriguez καταγράφηκε από κάμερες να πυροβολεί επανειλημμένα τα δύο θύματα μέχρι να σωριαστούν στο έδαφος.

Στη συνέχεια, έσκυψε πάνω τους και συνέχισε να πυροβολεί, ενώ ακολούθησε τη Μίλγκριμ , που επιχειρούσε να συρθεί για να διαφύγει, και την πυροβόλησε ξανά. Σε ένα ακόμη συγκλονιστικό στοιχείο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δράστης εθεάθη να επαναγεμίζει το όπλο του πριν ρίξει ξανά εναντίον της.

Οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσες φορές τραυματίστηκαν τα θύματα.

Το ζευγάρι, που φέρεται να επρόκειτο να αρραβωνιαστεί, μόλις είχε αποχωρήσει από την εκδήλωση «ACCESS Young Diplomats Reception» της American Jewish Committee, λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης.

Μάρτυρες ανέφεραν πως ο Rodriguez βρισκόταν έξω από το μουσείο φανερά ταραγμένος πριν ανοίξει πυρ. Όταν κατέφθασε η αστυνομία, ο δράστης φώναζε επανειλημμένα: «Ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Ο Rodriguez είχε ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον με πτήση της United Airlines, μεταφέροντας νόμιμα το όπλο που χρησιμοποίησε.

Το Reuters αναφέρει πως στο παρελθόν είχε εμπλακεί με αριστερές οργανώσεις στο Σικάγο, όπως το Party for Socialism and Liberation (PSL), το οποίο δήλωσε σε ανάρτηση στο X πως «Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή την επίθεση και δεν τη στηρίζουμε».

We reject any attempt to associate the PSL with the DC shooting. Elias Rodriguez is not a member of the PSL. He had a brief association with one branch of the PSL that ended in 2017. We know of no contact with him in over 7 years. We have nothing to do with this shooting and do…

— Party for Socialism and Liberation (@pslnational) May 22, 2025