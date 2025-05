Τέσσερις νεκρούς και μεγάλες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη Νέα Νότια Ουαλία

Οι σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν την ανατολική ακτή της Αυστραλίας έχουν προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τέσσερις νεκρούς, έναν αγνοούμενο και χιλιάδες κατοίκους αποκομμένους από τον υπόλοιπο κόσμο. Η έντονη κακοκαιρία, που έπληξε κυρίως την πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, άρχισε να υποχωρεί, ωστόσο η κατάσταση στις πληγείσες περιοχές παραμένει κρίσιμη.

Η πολιτική προστασία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν αποκλειστεί σε οικισμούς κατά μήκος της ακτής, βόρεια του Σίδνεϊ, εξαιτίας των συνεχόμενων ημερών έντονων βροχοπτώσεων. Το σύστημα χαμηλής πίεσης που προκάλεσε την καταστροφή μετακινείται σταδιακά προς τα νότια, φτάνοντας έως την πρωτεύουσα της πολιτείας και τις γύρω κοινότητες.

Από την Τετάρτη έως την Παρασκευή, οι διασώστες εντόπισαν τέσσερα πτώματα σε διαφορετικές περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας. Τρεις από τους θανόντες οδηγούσαν σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ το τέταρτο θύμα, ένας άνδρας, εντοπίστηκε στη βεράντα του σπιτιού του, το οποίο είχε πλημμυρίσει ολοσχερώς.

