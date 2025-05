Ουάσινγκτον: Ζευγάρι οι 2 νεκροί υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας – «Ετοιμάζονταν να αρραβωνιαστούν» – Βίντεο από τη σύλληψη του δράστη

Οι δύο υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας στις ΗΠΑ, που έπεσαν νεκροί από πυρά έξω από το Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσινγκτον το βράδυ της Τετάρτης, ήταν ζευγάρι που ετοιμαζόταν να αρραβωνιαστεί τις επόμενες ημέρες. Στο διαδίκτυο έχουν κυκλοφορήσει βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή της σύλληψης του δράστη, λίγα λεπτά μετά την επίθεση.

«Είμαι συντετριμμένος από τις σκηνές στην Ουάσινγκτον. Πρόκειται για μια αποτρόπαιη πράξη μίσους, αντισημιτισμού, που στοίχισε τη ζωή σε δύο νέους εργαζομένους της ισραηλινής πρεσβείας. Οι καρδιές μας είναι με τους αγαπημένους των δολοφονημένων και οι άμεσες προσευχές μας με τους τραυματίες», δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

BREAKING: Suspect in shooting that killed 2 Israeli embassy staffers in Washington, D.C., chanted ‘free, free Palestine’ after arrest, police chief says. https://t.co/l7vkEVLITD pic.twitter.com/A9Cjw0fBvY — The Associated Press (@AP) May 22, 2025



«Στέλνω την πλήρη υποστήριξή μου στον Πρέσβη και σε όλο το προσωπικό της πρεσβείας», πρόσθεσε και συνέχισε: «Στεκόμαστε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας στην Ουάσινγκτον και σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Η Αμερική και το Ισραήλ θα σταθούν ενωμένα στην υπεράσπιση των λαών και των κοινών μας αξιών. Η τρομοκρατία και το μίσος δεν θα μας λυγίσουν».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, σχολίασε την είδηση του φονικού χαρακτηρίζοντάς την «τρομερή», γράφοντας στο Χ ότι είχε συνομιλήσει με τον Ισραηλινό πρέσβη Γέσιελ Λάιτερ και βρίσκεται σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές. «Το Ισραήλ δεν θα υποχωρήσει απέναντι στην τρομοκρατία», ανέφερε.

חדשות נוראיות הבוקר עם פיגוע הטרור המזעזע,

בו נרצחו שני עובדי שגרירות ישראל בוושינגטון.

נציגי מדינת ישראל מצויים תמיד ובתקופה זו בפרט בסיכון מוגבר.

שוחחתי עם שגרירנו בארה״ב יחיאל לייטר, שהגיע לזירת הפיגוע ואנו בקשר עם הרשויות האמריקאיות.

ישראל לא תכנע לטרור. — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 22, 2025



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» την επίθεση. «Οι προσευχές μας είναι με τους αγαπημένους τους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ. «Πρόκειται για μια θρασύδειλη πράξη δειλού, αντισημιτικού μίσους. Κανένα περιθώριο για παρερμηνείες: θα εντοπίσουμε τους υπεύθυνους και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».

We condemn in the strongest possible terms the murder of two staff members from the Embassy of Israel in Washington, DC. Our prayers are with their loved ones. This was a brazen act of cowardly, antisemitic violence. Make no mistake: we will track down those responsible and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 22, 2025



Η εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, Ταλί Ναΐμ Κοέν, δήλωσε ότι τα δύο στελέχη «δέχθηκαν πυροβολισμούς από πολύ κοντινή απόσταση» ενώ παρευρίσκονταν σε εβραϊκή εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο της Ουάσινγκτον.

*Spokesperson at the Israeli embassy in Washington Tal Naim Cohen*:

Two staff members of the Israeli embassy were shot this evening at close range while attending a Jewish event at the Capital Jewish Museum in Washington DC. We have full faith in law enforcement authorities on… — Tal Naim (@TalNaim_) May 22, 2025



Η πρεσβεία του Ισραήλ δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις για τον δράστη, τα θύματα ή το κίνητρο της επίθεσης, ωστόσο αξιωματούχοι μίλησαν στους Times of Israel, σημειώνοντας ότι τα θύματα ήταν ζευγάρι που ετοιμαζόταν να αρραβωνιαστεί.

«Το ζευγάρι που εκτελέστηκε απόψε στο όνομα του “Free Palestine” ήταν ένα ζευγάρι που επρόκειτο να αρραβωνιαστεί», δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γέσιελ Λάιτερ, προσθέτοντας ότι ο άνδρας είχε αγοράσει δαχτυλίδι την προηγούμενη εβδομάδα με σκοπό να κάνει πρόταση γάμου την επόμενη εβδομάδα στην Ιερουσαλήμ.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοεμ, επιβεβαίωσε ότι δύο υπάλληλοι της πρεσβείας του Ισραήλ σκοτώθηκαν. «Διεξάγουμε ενεργά έρευνα και εργαζόμαστε για να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες που θα μπορέσουμε να μοιραστούμε», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ. «Θα οδηγήσουμε αυτόν τον διεστραμμένο δράστη στη δικαιοσύνη».

Two Israeli Embassy staff were senselessly killed tonight near the Jewish Museum in Washington DC. We are actively investigating and working to get more information to share. Please pray for the families of the victims. We will bring this depraved perpetrator to justice. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025



Η αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Πάμελα Σμιθ, δήλωσε: «Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, και τα δύο θύματα υπέκυψαν στα τραύματά τους». Σύμφωνα με την ίδια, και οι δύο έβγαιναν από εκδήλωση στο μουσείο όταν δέχθηκαν επίθεση.

«Πριν από τους πυροβολισμούς, ο ύποπτος θεάθηκε να περιφέρεται έξω από το μουσείο», είπε, προσθέτοντας ότι άνοιξε πυρ σε ομάδα τεσσάρων ατόμων, σκοτώνοντας έναν άνδρα και μία γυναίκα.

«Ο ύποπτος φώναξε “Ελευθερία στην Παλαιστίνη” ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Έχει ταυτοποιηθεί ως ο 30χρονος Elias Rodriquez από το Σικάγο του Ιλινόι», σημείωσε.

#BREAKING : The suspect in the shooting of two Israeli Embassy staff members outside the Capital Jewish Museum in Washington, D.C., on May 21, 2025, has been identified as Elias Rodriguez, a 30-year-old from Chicago#Israel #WashingtonDC pic.twitter.com/UzX6V6Jndj — U R B A N S E C R E T S 🤫 (@stiwari1510) May 22, 2025



Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει καταγραφεί η στιγμή της σύλληψης του δράστη, λίγα λεπτά μετά την επίθεση.