Οργή Τραμπ για την επίθεση στην Ουάσιγκτον: «Πρέπει να σταματήσει ο αντισημιτισμός, τώρα – Μίσος και ριζοσπαστισμός δεν έχουν θέση στις ΗΠΑ»

Τη δολοφονία δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον καταδίκασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτές οι φρικτές δολοφονίες στην Ουάσιγκτον, που βασίζονται προφανώς στον αντισημιτισμό, πρέπει να σταματήσουν, τώρα!», έγραψε ο Τραμπ.

«Το μίσος και ο ριζοσπαστισμός δεν έχουν θέση στις ΗΠΑ. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι τόσο λυπηρό που μπορούν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα! Ο Θεός να σας ευλογεί όλους!», πρόσθεσε.

Δύο υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας στις ΗΠΑ, έπεσαν νεκροί το βράδυ της Τετάρτης έξω από το Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσιγκτον, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία εντός και εκτός ΗΠΑ.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση της American Jewish Committee (Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή), με παρόντες διπλωμάτες και μέλη της εβραϊκής κοινότητας.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «μια αποτρόπαια πράξη αντισημιτικής τρομοκρατίας».

The fatal shooting that took place outside the event that took place at the Jewish Museum in Washington, D.C. is a depraved act of anti-Semitic terrorism. Harming the Jewish community is crossing a red line. We are confident that the US authorities will take strong action against… pic.twitter.com/mVyXHjGyxU

— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 22, 2025