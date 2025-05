Ουάσινγκτον: «Αντισημιτική τρομοκρατική» επίθεση έξω από το Εβραϊκό Μουσείο – Νεκροί 2 υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας

Δύο Ισραηλινοί υπάλληλοι της Πρεσβείας του Ισραήλ στις ΗΠΑ, σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης έξω από το Εβραϊκό Μουσείο της Ουάσινγκτον, σε ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και διεθνώς. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση της American Jewish Committee (Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή), με παρόντες διπλωμάτες και μέλη της εβραϊκής κοινότητας.

«Δύο υπάλληλοι της Ισραηλινής Πρεσβείας σκοτώθηκαν αναίτια απόψε κοντά στο Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσιγκτον», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ.

«Υπάρχει ενεργή έρευνα και προσπαθούμε να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τις οικογένειες των θυμάτων».

Two Israeli Embassy staff were senselessly killed tonight near the Jewish Museum in Washington DC. We are actively investigating and working to get more information to share. Please pray for the families of the victims. We will bring this depraved perpetrator to justice. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025

«Δεν θα ανεχθούμε αυτή τη βία ή το μίσος στην πόλη μας»

Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Muriel Bowser, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. «Το φρικιαστικό αυτό περιστατικό θα τρομάξει πολλούς ανθρώπους στην πόλη μας και στη χώρα μας», είπε.

«Θέλω να είμαι σαφής: δεν θα ανεχθούμε αυτή τη βία ή το μίσος στην πόλη μας. Δεν θα ανεχθούμε καμία τρομοκρατική πράξη, και θα σταθούμε ενωμένοι ως κοινότητα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες» ενάντια στον αντισημιτισμό, πρόσθεσε.

Washington, D.C. – developing story, active shooter involvement outside The Capital Jewish Museum. 10:36 PM — details to come. @alanhenney pic.twitter.com/wdAPzQLRPQ — Anthony Peltier (@_anthonypeltier) May 22, 2025

Ο δράστης φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης ήταν ένας και εθεάθη να περπατά μπροστά από το μουσείο πριν απ΄τους πυροβολισμούς. Αμέσως μετά, μπήκε στο κτίριο και συνελήφθη από φρουρούς ασφαλείας.

Όπως δήλωσε η αρχηγός του Αστυνομικού Τμήματος της Ουάσιγκτον, Pamela A. Smith, ο ύποπτος φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Η Smith τον ταυτοποίησε ως τον 30χρονο Elias Rodriguez, από το Σικάγο.

Η εκπρόσωπος της Ισραηλινής Πρεσβείας, Tal Naim Cohen, δήλωσε ότι οι δύο υπάλληλοι δέχθηκαν πυροβολισμούς «εξ επαφής». Πρόσθεσε πως οι Ισραηλινές αρχές έχουν «πλήρη εμπιστοσύνη στις διωκτικές αρχές, τόσο σε τοπικό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ότι θα συλλάβουν τον δράστη και θα προστατεύσουν τους εκπροσώπους του Ισραήλ και τις εβραϊκές κοινότητες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες».

*Spokesperson at the Israeli embassy in Washington Tal Naim Cohen*:

Two staff members of the Israeli embassy were shot this evening at close range while attending a Jewish event at the Capital Jewish Museum in Washington DC. We have full faith in law enforcement authorities on… — Tal Naim (@TalNaim_) May 22, 2025



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντέδρασε με ανάρτηση στο Truth Social, γράφοντας: «Αυτές οι φρικτές δολοφονίες στην Ουάσιγκτον, που βασίζονται προφανώς στον αντισημιτισμό, πρέπει να σταματήσουν, τώρα! Το μίσος και ο ριζοσπαστισμός δεν έχουν θέση στις ΗΠΑ. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Τόσο λυπηρό που μπορούν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα! Ο Θεός να σας ευλογεί όλους!».

“These horrible D.C. killings, based obviously on antisemitism, must end, NOW! Hatred and Radicalism have no place in the USA. Condolences to the families of the victims. So sad that such things as this can happen! God Bless You ALL!” —President Donald J. Trump pic.twitter.com/Z30bjAQOpZ — The White House (@WhiteHouse) May 22, 2025



Από την πλευρά του, ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «μια αποτρόπαια πράξη αντισημιτικής τρομοκρατίας» και τόνισε πως «δεν πρόκειται για σύμπτωση», σημειώνοντας με πικρία ότι επρόκειτο για «μια δυστυχώς επιτυχημένη επίθεση».

«Το Ισραήλ είναι βέβαιο ότι οι αμερικανικές αρχές θα λάβουν ισχυρά μέτρα κατά των υπευθύνων», πρόσθεσε.

The fatal shooting that took place outside the event that took place at the Jewish Museum in Washington, D.C. is a depraved act of anti-Semitic terrorism. Harming the Jewish community is crossing a red line. We are confident that the US authorities will take strong action against… pic.twitter.com/mVyXHjGyxU — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 22, 2025



Ο επικεφαλής της American Jewish Committee, Ted Deutch, επιβεβαίωσε ότι η οργάνωσή του φιλοξενούσε την εκδήλωση και ανέφερε: «Είμαστε συντετριμμένοι που μια ανείπωτη πράξη βίας συνέβη έξω από τον χώρο της εκδήλωσης». Τόνισε ότι οι σκέψεις όλων βρίσκονται «αποκλειστικά» στους τραυματισμένους και τις οικογένειές τους.

AJC CEO Ted Deutch released the following statement this evening: American Jewish Committee (AJC) can confirm that we hosted an event at the Capital Jewish Museum in Washington, D.C. this evening. We are devastated that an unspeakable act of violence took place outside the… — American Jewish Committee (@AJCGlobal) May 22, 2025



Η εκδήλωση είχε τίτλο «AJC ACCESS Young Diplomats Reception» και απευθυνόταν σε «νεαρούς εβραίους επαγγελματίες» ηλικίας 22-45 ετών και τη διπλωματική κοινότητα της Ουάσιγκτον. «Είμαστε ενθουσιασμένοι να παρουσιάσουμε το φετινό μας θέμα: να μετατρέψουμε τον πόνο σε σκοπό», ανέφερε η πρόσκληση.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε πως η υπηρεσία του συνεργάζεται στενά με την τοπική αστυνομία για τη συλλογή στοιχείων και ότι θα υπάρξουν περισσότερες ενημερώσεις. Το γραφείο του FBI στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως «δεν υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια».

#FBIWFO has responded with our @DCPoliceDept partners to a shooting that occurred tonight on 3rd and F Streets NW. There is no ongoing threat to public safety. pic.twitter.com/BPzoH9JFbH — FBI Washington Field (@FBIWFO) May 22, 2025



Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι, που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος μαζί με την προσωρινή ομοσπονδιακή εισαγγελέα της Ουάσιγκτον, Jeanine Pirro, έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Προσευχόμαστε για τα θύματα αυτής της βίας καθώς προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα».

I am on the scene of the horrible shooting outside the Washington, DC Capital Jewish Museum with @USAttyPirro. Praying for the victims of this violence as we work to learn more. — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) May 22, 2025



«Αυτό το αποτρόπαιο μακελειό φαίνεται να είναι άλλο ένα φρικτό περιστατικό αντισημιτισμού, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένο στην κοινωνία μας. Προσεύχομαι για όσους σκοτώθηκαν, για όλους όσους επηρεάστηκαν και για τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Νέας Υόρκης, Τσακ Σούμερ.