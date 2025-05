Αιματηρή επίθεση έξω από Εβραϊκό Μουσείο στις ΗΠΑ – Νεκροί δύο υπάλληλοι της Ισραηλινής Πρεσβείας

Δύο υπάλληλοι της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Ουάσινγκτον πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης κοντά σε Εβραϊκό Μουσείο, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ.

Η Νοέμ έκανε την ανακοίνωση μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, λίγη ώρα μετά την επίθεση έξω από το Capital Jewish Museum, το οποίο βρίσκεται μόλις λίγα βήματα από τα γραφεία του FBI στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

The assailant is still loose and is described as having a goatee and wearing a blue jacket and jeans. pic.twitter.com/UnwD9r8Bu8

🚨BREAKING: Two Israeli embassy employees shot and killed in Washington DC, according to @Sec_Noem .

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε ότι βρισκόταν στο σημείο μαζί με την πρώην δικαστή Ζανίν Πίρο, η οποία είναι η Εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Ουάσινγκτον.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαιο τρομοκρατικό και αντισημιτικό έγκλημα».

Η αστυνομία, μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, δεν είχε ανακοινώσει λεπτομέρειες για πιθανά κίνητρα της επίθεσης. Συνέντευξη Τύπου αναμενόταν αργότερα.

Israel's Ambassador says the deadly double shooting happened outside the Capital Jewish Museum where there was an event happening.

He says Israeli embassy employees were also injured.

Pam Bondi AG was on the scene.

🙏🏻🙏🏻💔 pic.twitter.com/RSJiT92kNQ

— Patriot Lady (@angelwoman501) May 22, 2025