Νετανιάχου για την επίθεση στην Ουάσινγκτον: «Βλέπουμε το τρομερό τίμημα του αντισημιτισμού» – Αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας στις πρεσβείες του Ισραήλ

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη «φρικιαστική αντισημιτική δολοφονία δύο υπαλλήλων της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον», όπως την περιέγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ το Γραφείο του.

Ο Νετανιάχου συνομίλησε με τον Ισραηλινό πρέσβη στις ΗΠΑ, Γέσιελ Λάιτερ, από τον οποίο ενημερώθηκε για τα στοιχεία της υπόθεσης, εκφράζοντας τη στήριξή του στους εργαζομένους της πρεσβείας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, επικοινώνησε επίσης με τον Νετανιάχου και του παρουσίασε τα δεδομένα που είναι γνωστά μέχρι στιγμής, σχετικά με την ταυτότητα του δράστη και των θυμάτων.

Η Μπόντι δήλωσε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό πως «λυπάται από τα βάθη της καρδιάς της» και ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι προσωπικά εμπλεκόμενος στη διαχείριση της υπόθεσης» και ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν τον δολοφόνο στη Δικαιοσύνη».

Παράλληλα, μετέφερε τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες του ζευγαριού που «επρόκειτο να αρραβωνιαστεί σύντομα».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε την Αμερικανίδα αξιωματούχο και τον πρόεδρο Τραμπ «για τη σαφή στάση τους απέναντι στον αντισημιτισμό».

«Είμαστε μάρτυρες του τρομερού τιμήματος του αντισημιτισμού και της άγριας υποκίνησης κατά του κράτους του Ισραήλ. Οι συκοφαντίες αίματος εναντίον του Ισραήλ έχουν τίμημα σε αίμα και πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον πιο αποφασιστικό τρόπο», δήλωσε.

«Η καρδιά μου πονά για τις οικογένειες των νέων αγαπημένων, των οποίων η ζωή κόπηκε σε μια στιγμή από έναν αποτρόπαιο αντισημίτη δολοφόνο», πρόσθεσε.

«Έχω δώσει εντολή να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας στις ισραηλινές αποστολές ανά τον κόσμο και για τους εκπροσώπους του κράτους».

Η Σάρα Μίλγκριμ, Αμερικανοεβραία και εργαζόμενη στο τμήμα δημόσιας διπλωματίας της Ισραηλινής πρεσβείας στις ΗΠΑ, και ο Γιαρόν Λισίνσκι, σύντροφος και συνάδελφός της, ήταν τα δύο θύματα της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στις 21 Μαΐου στην Ουάσιγκτον.

Οι δύο υπάλληλοι δέχθηκαν πυρά έξω από το Εβραϊκό Μουσείο της Πρωτεύουσας, καθώς αποχωρούσαν από εκδήλωση.

Σε ανακοίνωση της πρεσβείας στην πλατφόρμα Χ αναφέρεται: «Ο Γιαρόν και η Σάρα ήταν φίλοι και συνάδελφοί μας. Ήταν στην ακμή της ζωής τους. Απόψε, ένας τρομοκράτης τους πυροβόλησε και τους σκότωσε καθώς έβγαιναν από μια εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο της Πρωτεύουσας στην Ουάσιγκτον».

