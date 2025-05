Γάζα: Ο ΟΗΕ άρχισε να διανέμει βοήθεια για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι ξεκίνησε η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από περισσότερους από δυόμισι μήνες πλήρους αποκλεισμού που είχε επιβάλει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ανοιχτός σε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πρόοδος στην απελευθέρωση των ομήρων.

Καθώς το Ισραήλ έχει αρχίσει να δέχεται ολοένα και πιο έντονες πιέσεις από τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο στη Γάζα, στην οποία έχει επιβάλει πλήρη αποκλεισμό από τις 2 Μαρτίου, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα επιτρέψει την περιορισμένη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

The entire population in Gaza is at risk of famine. 1 in 5 people faces starvation between now and September due to 19 months of conflict, mass displacement and the blockade of humanitarian aid & commercial supplies. More from @WFP: https://t.co/CmkuDo6kkg pic.twitter.com/lvnvsegtsD — United Nations (@UN) May 22, 2025



Χθες, Τετάρτη, «ο ΟΗΕ συγκέντρωσε τα φορτία περίπου 90 φορτηγών στο σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ και τα έστειλε στη Γάζα», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Στεφάν Ντιζαρίκ εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

🔴 LIVE DAY 593 #Israel #Palestine • Gaza death toll surpasses 53,600

• UN confirms it received 90 truckloads of aid for Gaza

• Netanyahu says Israel will control all of Gaza after offensive Follow our live coverage ⤵️ https://t.co/1xsjbLaFVP — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 22, 2025



Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης Χαμάς που ελέγχει τη Γάζα επιβεβαίωσε ότι το φορτίο 87 φορτηγών εισήλθε στον θύλακα, με μήνυμά του στο Telegram στη διάρκεια της νύκτας.

Από την πλευρά του το Ισραήλ είχε επισημάνει χθες ότι 100 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ -αλεύρι, βρεφική τροφή και ιατρικά εφόδια- εισήλθε στη Γάζα, έπειτα από 93 φορτηγά που πέρασαν στον θύλακα την Τρίτη και 10 τη Δευτέρα.

UN says it has ‘collected and dispatched’ 90 truckloads of aid into Gaza https://t.co/nBE2nlOnqm via @timesofisrael — Oceanbiru (@oceanbiru) May 22, 2025



Όμως κανένα από τα φορτία αυτά δεν είχε καταφέρει να φύγει από τη ζώνη εκφόρτωσης του Κερέμ Σαλόμ μέχρι τώρα.

🚨BREAKING | Footage obtained by journalist Anas al-Sharif show aid trucks still stuck inside the Karam Abu Salim crossing shot today at 8:30 pm Local Time (Gaza). Up until this moment, no aid truck has entered the Gaza Strip. Despite reports of aid trucks entering, they are… pic.twitter.com/JQXZs5ZkO9 — Translating Falasteen (Palestine) (@translatingpal) May 21, 2025



Οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν στις ομάδες του ΟΗΕ μόνο «να περάσουν από μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, η οποία κρίναμε ότι δεν είναι ασφαλής και ότι είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν λεηλασίες με δεδομένη την παρατεταμένη στέρηση» που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι τις τελευταίες εβδομάδες, είχε σημειώσει νωρίτερα χθες ο Ντιζαρίκ.

U.N. spokesman Stephane Dujarric said the majority of supplies that had entered since Monday had been loaded onto U.N. trucks, but the road that the Israeli military had given them permission to use was too unsafe. https://t.co/abUbinv0gh — WQOW 18 News (@WQOW) May 21, 2025



Για τον ΟΗΕ η βοήθεια που έχει εισέλθει στη Γάζα αποτελεί «σταγόνα στον ωκεανό» σε σχέση με τις ανάγκες των κατοίκων της: πριν το ξέσπασμα του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, εισέρχονταν καθημερινά στον παλαιστινιακό θύλακα περίπου 500 φορτηγά με βοήθεια.

Προσωρινή εκεχειρία

Έπειτα από εκεχειρία δύο μηνών, ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε τις επιχειρήσεις του στη Γάζα στις 18 Μαρτίου και έχει θέσει υπό τον έλεγχό του περιοχές του θύλακα.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου ανακοίνωσε στις αρχές Μαΐου ένα σχέδιο για την «κατάκτηση» της Γάζας, που απαιτεί τον εκτοπισμό «της πλειονότητας» των 2,4 εκατ. κατοίκων της.

Από το Σάββατο ο ισραηλινός στρατός διεξάγει ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Γάζα με δηλωμένο στόχο την εξάλειψη της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων.

Ωστόσο χθες το βράδυ ο Νετανιάχου δήλωσε έτοιμος να δεχθεί «προσωρινή εκεχειρία» προκειμένου να απελευθερωθούν οι όμηροι, τονίζοντας παράλληλα ότι ο ισραηλινός στρατός θα ελέγχει «το σύνολο της Γάζας» μετά το πέρας των επιχειρήσεών του.

«Αν υπάρχει ένα ενδεχόμενο προσωρινής εκεχειρίας για να απελευθερωθούν οι όμηροι, είμαστε έτοιμοι», τόνισε, λέγοντας ότι 20 από τους 58 ομήρους (ανάμεσά τους η σορός ενός Ισραηλινού στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014) που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα «είναι βέβαιο» ότι είναι ζωντανοί.

Επαναλαμβάνοντας το σχέδιο ο ισραηλινός στρατός να θέσει υπό τον έλεγχό του το σύνολο της Γάζας, ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι το Ισραήλ θα πρέπει «να αποφύγει μια ανθρωπιστική κρίση» προκειμένου να διατηρήσει ελευθερία δράσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ