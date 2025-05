Γάζα: Ο διωγμός των Παλαιστινίων όρος για να τερματίσει τον πόλεμο το Ισραήλ – Η συνέντευξη Νετανιάχου, οι πυροβολισμοί στην Τζενίν και οι σφοδρές αντιδράσεις

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν σε αμυντική στάση, παραμένοντας αμετακίνητος στις θέσεις του και αδιάφορος απέναντι στους επικριτές – τόσο εντός όσο και εκτός Ισραήλ – για την απόφασή του να εντείνει τον πόλεμο στη Γάζα, σχολιάζει σε ανάλυσή του το BBC, την ημέρα που η διεθνής κοινότητα αντέδρασε έντονα στους πυροβολισμούς που δέχτηκαν διπλωμάτες, οι οποίοι επισκέφτηκαν την Τζενίν στην Δυτική Όχθη.

Παρά το γεγονός ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ζήτησαν συγγνώμη για τους πυροβολισμούς, η μια μετά την άλλη οι χώρες καλούσαν τους ισραηλινούς επιτετραμμένους και διαμαρτύρονταν για την πρωτοφανή επίθεση.

