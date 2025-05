Ισραήλ: Οι IDF απολογούνται για το περιστατικό με τις προειδοποιητικές βολές στη Γάζα – «Η περιοχή ήταν μια ενεργή ζώνη μάχης»

Με ανακοίνωσή τους, οι IDF απολογήθηκαν για το περιστατικό στη Δυτική όχθη με τους προειδοποιητικούς πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια επίσκεψης ξένων διπλωματών νωρίτερα την Τετάρτη (21/5). Σύμφωνα με τους Times Of Israel, o Ισραηλινός Στρατός ζητά «συγγνώμη» για τo περιστατικό.

Ωστόσο, οι IDF λένε ότι η ομάδα δεν ακολούθησε τη διαδρομή που είχε συμφωνηθεί όταν η περιοδεία συντονίστηκε με τον στρατό.

«Κατά τον συντονισμό της εισόδου [στη Τζενίν], τα μέλη της αντιπροσωπείας έλαβαν μια εγκεκριμένη διαδρομή που τους δόθηκε εντολή να ακολουθήσουν, επειδή η περιοχή ήταν μια ενεργή ζώνη μάχης», λέει ο στρατός.

Σύμφωνα με τους IDF, η ομάδα «παρέκκλινε από τη διαδρομή και εισήλθε σε μια περιοχή όπου δεν είχε άδεια να βρίσκεται». Τα στρατεύματα που βρίσκονται εκεί έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα, χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Όταν συνειδητοποίησε ότι η ομάδα που έφτασε στην απαγορευμένη περιοχή ήταν οι ξένοι διπλωμάτες, οι IDF λέει ο διοικητής της μεραρχίας της Δυτικής Όχθης, στρατηγός Yaki Dolf, ξεκίνησε αμέσως έρευνα για το περιστατικό.

Επιπλέον, ο στρατηγός Hisham Ibrahim, επικεφαλής της Πολιτικής Διοίκησης – ένα σώμα του υπουργείου Άμυνας που ανήκει στην COGAT – διέταξε τους αξιωματικούς της μονάδας να μιλήσουν αμέσως με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων χωρών. «Σύντομα θα έχει προσωπικές συνομιλίες με τους διπλωμάτες για να τους ενημερώσει σχετικά με τα ευρήματα της αρχικής έρευνας», λένε οι IDF.

«Οι IDF λυπούνται για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε», προσθέτει.

The IDF apologized after firing warning shots when foreign diplomats deviated from their approved route in Jenin’s active combat zone. An inquiry has been launched, and the IDF expressed regret over the incident.#Gaza pic.twitter.com/U35NTlAaCh

— RNA-Breaking (@RNA_English) May 21, 2025