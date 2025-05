Καταρρακτώδεις βροχές συνεχίζουν να πλήττουν την ανατολική Αυστραλία – Ένας νεκρός και 50.000 εγκλωβισμένοι

Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν αδιάκοπα την ανατολική Αυστραλία, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, υπερχείλιση ποταμών, αποκλεισμούς δρόμων και τον εγκλωβισμό σχεδόν 50.000 κατοίκων σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές.

Οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ραγδαία την Πέμπτη, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να εντοπίσουν τη σορό ενός 63χρονου άνδρα μέσα σε πλημμυρισμένη κατοικία στο χωριό Μότο, περίπου 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σίδνεϊ.

Οι αρχές προχώρησαν σε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις διάσωσης, με τη συνδρομή ελικοπτέρων, διασωστικών σκαφών και drones, καθώς κάτοικοι αναγκάστηκαν να σκαρφαλώσουν στις στέγες των σπιτιών τους για να σωθούν από τα ανερχόμενα νερά.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, σε πολλές περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, το ύψος της βροχόπτωσης μέσα σε μόλις δύο ημέρες ξεπέρασε το σύνηθες τετράμηνο επίπεδο. Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές, με πολλούς οικισμούς να βρίσκονται χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά ή ιατροφαρμακευτικό υλικό.

Ο πολιτειακός πρωθυπουργός, Κρις Μινς, δήλωσε: «Πρέπει να πω πως περιμένουμε ακόμα χειρότερα νέα τις επόμενες 24 ώρες. Αυτή η φυσική καταστροφή ήταν καταστροφική για την τοπική κοινωνία».

Η πόλη Κέμψι, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού ΜακΛι, βρέθηκε σε πλήρη απομόνωση χωρίς σχεδόν καμία ειδοποίηση, όπως ανέφερε η δήμαρχος Κίνι Ρινγκ στο πρακτορείο AFP.

Η ίδια σημείωσε: «Συνήθως ο ήχος της βροχής σε τσίγκινη σκεπή είναι χαλαρωτικός, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εκκωφαντικός και τρομακτικός. Οι καταρρακτώδεις βροχές είναι συνεχείς, και κάθε φορά που ξεσπά νέα μπόρα, αναρωτιέσαι τι έπεται».

Η Ρινγκ εκτίμησε ότι περισσότεροι από 20.000 κάτοικοι είναι αποκλεισμένοι μόνο στον δήμο της και πολλοί εξ αυτών δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα ή βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Όπως υπογράμμισε: «Δεν πρόκειται για πλημμύρα όπως αυτές που έχουμε ξαναδεί εδώ και πολύ καιρό».

Ο Μινς προειδοποίησε ότι περίπου 50.000 άνθρωποι ενδέχεται να παραμείνουν απομονωμένοι στην περιοχή της βόρειας ακτής, όπου ορεινά ποτάμια εκβάλλουν στη γόνιμη ενδοχώρα.

Οι αρχές εξέφρασαν ανησυχίες ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν αγνοηθεί κατά τη διάρκεια των πλημμυρών, ενώ η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης συνεχίζει τις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης.

