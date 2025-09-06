Κατερίνα Καινούργιου: «Το φετινό καλοκαίρι ήταν από τα πιο δύσκολα της ζωής μου»

Τέλος οι διακοπές για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία επιστρέφει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για την εκπομπή «Super Κατερίνα», η πρεμιέρα της οποίας είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, η γνωστή παρουσιάστρια με ανάρτησή της στο Instagram προέβη σε μια προσωπική εξομολόγηση, αφού αποκάλυψε πως το φετινό καλοκαίρι ήταν από τα πιο δύσκολα στη ζωή της, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Τελευταία βουτιά για φέτος … Το φετινό καλοκαίρι ήταν από τα πιο δύσκολα της ζωής μου (κ ξέρω πως ήταν κ για πολλούς από εσάς )…λένε όμως πως μετά από κάθε δυσκολία έρχεται κάτι όμορφο κ ευλογημένο κι αυτό θέλω να πιστεύω… Μου έλειψε η καλημέρα μας, η συντροφιά μας, να ξεκινάμε παρεούλα τη μέρα μας και να τα μοιραζόμαστε όλα… Ανυπομονώ να τα ξαναπούμε σύντομα … Σας στέλνω την αγάπη μου» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου.