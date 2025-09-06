Γιάννης Μπέζος: «Βλέπω κάτι τύπους με αλογοουρές, κάτι σκουλαρίκια, κάτι αρκουδόκρικους»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιάννης Μπέζος

Ο Γιάννης Μπέζος είπε ανοιχτά την άποψή του για όσους αρνούνται να συμβαδίσουν με την ηλικία τους.

«Βεβαίως υπάρχει το παιδί μέσα μας όταν μεγαλώνουμε, αλλά ποια εκδοχή του υπάρχει; Πρέπει να υπάρχει διάθεση, αλλά έχει μεσολαβήσει ο χρόνος που το μυαλό έχει προχωρήσει. Απλώς πρέπει να παραμένει αυτό που ονομάζουμε ενθουσιασμός, δηλαδή ένα θεϊκό στοιχείο μέσα σου, το οποίο έχουν οι νεολαίοι. Γι’ αυτό και καμιά φορά στους νέους συγχωρούμε μια υπερβολή ή αν κάνουν κάτι. Πρέπει να κάνουν επιπόλαιες κινήσεις και συνήθως την κάνουν την επιπόλαια κίνηση επειδή συμπεριφέρονται ως μεγάλοι. Αντίθετα, οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

Ο Γιάννης Μπέζος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Το συναντώ πολύ αυτό στη γενιά μου, βλέπω κάτι τύπους με αλογοουρές, κάτι σκουλαρίκια, κάτι αρκουδόκρικους. Λοιπόν, είναι αστεία πράγματα αυτά! Η εξωτερική εμφάνιση είναι μια προέκταση της διάθεσής μας. Με φαντάζεστε εμένα να έρθω αύριο με ξυρισμένο κεφάλι και μαγιό; Είναι ωραίο να συμβαδίζεις με την ηλικία σου. Είναι ολέθριο να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι 25 ετών».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι γιατρός – Πώς μεταμόρφωσα το σώμα μου μετά τα 50» – Οι συμβουλές που χαρίζουν δύναμη και μακροζωία

Λίπος στο συκώτι: Πώς μπορεί να αντιστραφεί το λιπώδες ήπαρ

Φάμελλος: «Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους»

ΔΕΘ: Οι προτάσεις των επαγγελματιών για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τα βαρυτικά κύματα αποκάλυψαν ένα «αστρικό νεκροταφείο» – Είναι γεμάτο με συγχωνεύσεις μαύρων τρυπών και αστέρων νετρονίων

9 Σεπτεμβρίου: Τα 4 ζώδια που φτάνουν σε ένα σημείο καμπής με τον ανάδρομο Ουρανό
περισσότερα
16:49 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλειος Κωστέτσος: «Αν ζούσε ο Καζαντζίδης θα έμπαινε στο Καλλιμάρμαρο όπως ο Χριστός στον ναό του Σολομώντα»

O Βασίλειος Κωστέτσος,  με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε την ...
16:15 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: «Το φετινό καλοκαίρι ήταν από τα πιο δύσκολα της ζωής μου»

Τέλος οι διακοπές για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία επιστρέφει στις επαγγελματικές της υπο...
13:06 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Γονείς έγιναν για πρώτη φορά η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής. Η ηθοποιός με ανάρτη...
10:18 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Σαλαμπάσης: Μίλησα 2 φορές με τον Άγιο Παΐσιο και ένιωσα το θαύμα

Ο Γιώργος Σαλαμπάσης έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου. Το τραγού...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος