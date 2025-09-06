Γιάννης Μπέζος: «Βλέπω κάτι τύπους με αλογοουρές, κάτι σκουλαρίκια, κάτι αρκουδόκρικους»

Ο Γιάννης Μπέζος είπε ανοιχτά την άποψή του για όσους αρνούνται να συμβαδίσουν με την ηλικία τους.

«Βεβαίως υπάρχει το παιδί μέσα μας όταν μεγαλώνουμε, αλλά ποια εκδοχή του υπάρχει; Πρέπει να υπάρχει διάθεση, αλλά έχει μεσολαβήσει ο χρόνος που το μυαλό έχει προχωρήσει. Απλώς πρέπει να παραμένει αυτό που ονομάζουμε ενθουσιασμός, δηλαδή ένα θεϊκό στοιχείο μέσα σου, το οποίο έχουν οι νεολαίοι. Γι’ αυτό και καμιά φορά στους νέους συγχωρούμε μια υπερβολή ή αν κάνουν κάτι. Πρέπει να κάνουν επιπόλαιες κινήσεις και συνήθως την κάνουν την επιπόλαια κίνηση επειδή συμπεριφέρονται ως μεγάλοι. Αντίθετα, οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

Ο Γιάννης Μπέζος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Το συναντώ πολύ αυτό στη γενιά μου, βλέπω κάτι τύπους με αλογοουρές, κάτι σκουλαρίκια, κάτι αρκουδόκρικους. Λοιπόν, είναι αστεία πράγματα αυτά! Η εξωτερική εμφάνιση είναι μια προέκταση της διάθεσής μας. Με φαντάζεστε εμένα να έρθω αύριο με ξυρισμένο κεφάλι και μαγιό; Είναι ωραίο να συμβαδίζεις με την ηλικία σου. Είναι ολέθριο να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι 25 ετών».