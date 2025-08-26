Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα ανάρτηση για την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου – ΦΩΤΟ

Δύσκολες στιγμές συνεχίζει να βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου με την απώλεια της στενής της φίλης, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Η άτυχη 41χρονη νικήθηκε από τον καρκίνο, τον οποίο πολεμούσε με γενναιότητα εδώ και δύο χρόνια.

Δύο ημέρες μετά τον θάνατό της, η διάσημη παρουσιάστρια επανέρχεται με μία anime εικόνα φτιαγμένη με AI, όπου απεικονίζονται οι δύο γυναίκες να κρατιούνται χέρι-χέρι.

Για την απώλεια της στενής της φίλης, η Κατερίνα Καινούργιου είχε γράψει: «Πάλεψες σα λιοντάρι αστέρι μου …Μ όλη την δύναμη της ψυχής σου …ήσουν πιο δυνατή απ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους… Αγαπήθηκες τόσο πολύ Αλεξ μου …όσο κανένας άλλος …απ την οικογένεια σου ,εμάς όλους τους φίλους σου…απ τον υπέροχο σύντροφο σου ! Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι αυτόν τον κόσμο…πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη κ αγάπη για όλους !!

Τόσο όμορφη …μέσα κ έξω …όσο καμία άλλη αστέρι μου ! Ήσουν πάντα εκεί για όλους … Ευχαριστώ το Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου… Οι στιγμές μας άπειρες …Κ θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό».