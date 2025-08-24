Κατερίνα Καινούργιου: Το σπαρακτικό αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου – «Πάλεψες σαν λιοντάρι αστέρι μου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, ύστερα από τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Η στενή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου, την αποχαιρετά με μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ… Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους», αναφέρει η παρουσιάστρια στο Instagram, όπου δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν.

«Πάλεψες σαν λιοντάρι αστέρι μου …Μ όλη την δύναμη της ψυχής σου …ήσουν πιο δυνατή απ’ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους… Αγαπήθηκες τόσο πολύ Άλεξ μου …όσο κανένας άλλος …απ την οικογένεια σου ,εμάς όλους τους φίλους σου…απ τον υπέροχο σύντροφο σου ! Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι αυτόν τον κόσμο…πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη κ αγάπη για όλους !! Τόσο όμορφη …μέσα κ έξω …όσο καμία άλλη αστέρι μου ! Ήσουν πάντα εκεί για όλους …

Ευχαριστώ το Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου… Οι στιγμές μας άπειρες… Κ θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό

“Αν τα δάκρυα μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρ;oμο, θα σκαρφάλωνα πάνω στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά…”

Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρα μου και να μου γελάς δυνατά, να μου δίνεις δύναμη κ να τα ομορφαίνεις όπως έκανες συνέχεια… Καλό παράδεισο άγγελε μου …να προσέχεις εκεί ψηλά …», καταλήγει στη σπαρακτική της ανάρτηση η Κατερίνα Καινούργιου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατανομή 1,5 δισ. ευρώ του «Ελλάδα 2.0» σε 50 έργα του υπουργείου Υγείας

Orlando Bloom: Ποια θεραπεία έκανε για να απομακρύνει τα μικροπλαστικά από το σώμα του – Τελικά τα κατάφερε;

Το κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα συνεχίζεται: Στα ύψη οι τιμές για φρούτα, καφέ, ψάρια και βόειο κρέας – Ο παράγοντας της κλ...

Γεωργιάδης: Η κατανομή του κονδυλίου 1,5 δισ. για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας

Σφάλμα των Windows μπλοκάρει τη λειτουργία «Επαναφορά του υπολογιστή μου» – Τι να κάνετε

Πρωτοφανές τετραπλό αστρικό σύστημα θα μπορούσε να αποκαλύψει μυστικά των καφέ νάνων – «Παρέχει ένα μοναδικό κοσμικό εργαστ...
περισσότερα
12:08 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Άρης Κουρκουμέλης: Ονειρεμένος γάμος στην Κεφαλονιά πριν από την υπουργοποίησή του στις ΗΠΑ – Διπλή χαρά για τις οικογένειες

Ο γάμος του νέου υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Άρη (Αριστείδη) Κουρκουμέλη, με τη Μ...
11:16 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Βασίλης Καρράς: Η πραγματική ιστορία για το πώς γράφτηκε το τραγούδι «Απ’ τον Βορρά μέχρι τον Νότο»

Ο στιχουργός, Γιάννης Μαλλιάς, σε βίντεο που ανέβασε χθες (23/8) στον προσωπικό του λογαριασμό...
06:17 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Δούκισσα Νομικού: Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη για δεύτερη φορά μέσα στο καλοκαίρι – ΦΩΤΟ

Η Δούκισσα Νομικού φαίνεται πως έχει μεγάλη αδυναμία στη Νέα Υόρκη, καθώς μέσα σε διάστημα μόλ...
03:30 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Τράβηξε ξανά τα βλέμματα με το μικροσκοπικό της μπικίνι

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τράβηξε ξανά τα βλέμματα με την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram,...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο