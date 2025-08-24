Κατερίνα Καινούργιου: Το σπαρακτικό αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου – «Πάλεψες σαν λιοντάρι αστέρι μου»

Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, ύστερα από τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Η στενή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου, την αποχαιρετά με μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ… Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους», αναφέρει η παρουσιάστρια στο Instagram, όπου δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν.

«Πάλεψες σαν λιοντάρι αστέρι μου …Μ όλη την δύναμη της ψυχής σου …ήσουν πιο δυνατή απ’ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους… Αγαπήθηκες τόσο πολύ Άλεξ μου …όσο κανένας άλλος …απ την οικογένεια σου ,εμάς όλους τους φίλους σου…απ τον υπέροχο σύντροφο σου ! Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι αυτόν τον κόσμο…πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη κ αγάπη για όλους !! Τόσο όμορφη …μέσα κ έξω …όσο καμία άλλη αστέρι μου ! Ήσουν πάντα εκεί για όλους …

Ευχαριστώ το Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου… Οι στιγμές μας άπειρες… Κ θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό

“Αν τα δάκρυα μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρ;oμο, θα σκαρφάλωνα πάνω στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά…”

Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρα μου και να μου γελάς δυνατά, να μου δίνεις δύναμη κ να τα ομορφαίνεις όπως έκανες συνέχεια… Καλό παράδεισο άγγελε μου …να προσέχεις εκεί ψηλά …», καταλήγει στη σπαρακτική της ανάρτηση η Κατερίνα Καινούργιου.