Κάιλι Τζένερ: Σπάνια δημόσια εμφάνιση της στην πρεμιέρα του The Moment στο Λος Άντζελες – Έλειπε ο Τίμοθι Σαλαμέ

Σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της η Κάιλι Τζένερ εθεάθη το βράδυ της Πέμπτης χωρίς τον σύντροφό της, Τίμοθι Σαλαμέ, στην πρεμιέρα της ταινίας The Moment στο Λος Άντζελες.

Η 28χρονη επιχειρηματίας στον χώρο των καλλυντικών πόζαρε αυτή τη φορά δίπλα στη συμπρωταγωνίστριά της, Charli XCX, η οποία εντυπωσίασε με μια αποκαλυπτική εμφάνιση. Η 33χρονη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια φόρεσε έναν στενό γκρι κορσέ, μαύρο PVC σουτιέν και κοντό σορτσάκι, κρατώντας ένα faux fur σάλι, ενώ ολοκλήρωσε το look της με διαφανές καλσόν και μαύρα τακούνια.

kylie jenner at the premiere of the moment pic.twitter.com/nfSkoTv5F3 — 𝓕avs (@favspopculture) January 30, 2026

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Τζένερ έχει δώσει το «παρών» σε πλήθος εκδηλώσεων της περιόδου των βραβείων μαζί με τον Σαλαμέ, ο οποίος είναι υποψήφιος για Όσκαρ χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία Marty Supreme.

Ωστόσο, την Πέμπτη εμφανίστηκε μόνη της, καθώς ο ηθοποιός βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση ερωτήσεων και απαντήσεων για την προώθηση της νέας του ταινίας, την ώρα που εκείνη παρουσίαζε τη δική της κινηματογραφική δουλειά στη δυτική ακτή.

Για τη βραδιά της πρεμιέρας, η Τζένερ επέλεξε ένα αμάνικο μπλουζάκι με βολάν, που άφηνε ακάλυπτη τη μέση της, το οποίο συνδύασε με μαύρη μεταξωτή μάξι φούστα χαμηλοκάβαλη. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε αυστηρό κότσο, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φυσικούς τόνους.