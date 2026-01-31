Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Mπορεί κάποια στιγμή να ασχοληθώ και με την πολιτική, έχω δεχθεί πρόταση» – Δείτε τι είπε για τη Μαρία Καρυστιανού

Σύνοψη από το

  • Ο δημοφιλής ηθοποιός Αλέξανδρος Τσουβέλας αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί πρόταση να ασχοληθεί με τα κοινά και το σκέφτεται σοβαρά. «Ναι, μου έχει γίνει ήδη πρόταση και δεν το έχω κρύψει», δήλωσε χαρακτηριστικά.
  • Ο κωμικός ηθοποιός τόνισε ότι «όλοι οι άνθρωποι… θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ασχοληθούμε με τα κοινά». Διευκρίνισε πως «το πολιτεύομαι δεν σημαίνει ότι γίνομαι βουλευτής», αλλά το να μιλάς ανοιχτά για ένα θέμα.
  • Αν και υπάρχουν ενεργές συζητήσεις, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε ότι ίσως «δεν είναι το κατάλληλο timing να μπω» στην πολιτική. Σχολίασε επίσης την κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού, δηλώνοντας πως «ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Αλέξανδρος Τσουβέλας

Ότι έχει δεχθεί πρόταση να ασχοληθεί με τα κοινά και μάλιστα το σκέφτεται αποκάλυψε ο δημοφιλής ηθοποιός Αλέξανδρος Τσουβέλας, ενώ σχολίασε και την κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική αρένα.

«Ναι μπορεί κάποια στιγμή να ασχοληθώ με την πολιτική, είναι και τώρα ενεργές κάποιες κουβέντες», δήλωσε ο γνωστός κωμικός ηθοποιός, την κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA. «Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι, που είμαστε μέσα σε μια κοινωνία που μπορεί να μας αδικεί και να κατεβαίνουμε σε πορείες, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ασχοληθούμε με τα κοινά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το πολιτεύομαι δεν σημαίνει ότι γίνομαι βουλευτής, έχω ένα γραφείο και έχω την άνεση. Πολιτεύομαι σημαίνει ότι μπορείς να κατέβεις κάπου και να μιλήσεις ανοιχτά για ένα θέμα. Ναι, μου έχει γίνει ήδη πρόταση και δεν το έχω κρύψει».

«Και τώρα είναι ενεργές κάποιες κουβέντες αλλά το θέμα είναι ότι ίσως δεν είναι το κατάλληλο timing να μπω. Γιατί, αν μπω και ασχοληθώ με κάτι, θα το έκανα με την ψυχή μου, την καρδιά μου και μ’ όλη μου την ενέργεια. Τώρα δεν μπορώ να γίνω χίλια κομμάτια», υπογράμμισε.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη Μαρία Καρυστιανού που έχει αναγγείλει τον σχηματισμό κόμματος, δηλώνοντας πως «ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι».

Δείτε το βίντεο:

