«Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη» έγραψε στα social media o 21χρονος που αναμένεται να καταγγείλει τον πασίγνωστο τραγουδιστή

Enikos Newsroom

lifestyle

τραγουδιστής μικρόφωνο
pvproductions / Freepik

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί η πρώτη μήνυση σε βάρος του πασίγνωστου τραγουδιστή. Ο 21χρονος που ετοιμάζεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη έκανε πριν από λίγες ώρες μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία τονίζει: «η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Σύμφωνα με το Star, πρόκειται για έναν 21χρονο τραγουδιστή, που κατάγεται από γνωστό νησί, και αυτή την περίοδο εργάζεται σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε συνεργαστεί με τον δημοφιλή καλλιτέχνη, τον οποίο τώρα ετοιμάζεται να καταγγείλει.

Ο 21χρονος είναι αποφασισμένος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να κατατεθεί η μήνυση. Σύμφωνα με το Star, στην μήνυση δεν γίνεται λόγος για βιασμό, αλλά για ανήθικες πράξεις και προτάσεις. Ο καταγγέλλων περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκαν μέσα στο καμαρίνι, ενώ φέρεται να κάνει λόγο και για ύπαρξη μαρτύρων.

«Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Πριν από λίγες ώρες, ο 21χρονος προχώρησε σε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό story στο Instagram, το οποίο αφήνει σαφείς υπαινιγμούς. Υπονοεί ότι κάποιος ή κάποιοι επιχείρησαν να τον φιμώσουν, προσφέροντάς του χρήματα και υποσχέσεις. «Η αξιοπρέπεια ΔΕΝ είναι διαπραγματεύσιμη. Ούτε με χρήματα, ούτε με υποσχέσεις. Δεν είμαι άβουλο πλάσμα. Έχω φωνή, ΟΧΙ οδηγίες. Ρίζες, ΟΧΙ τιμές. Και γι’ αυτό στέκομαι όπως είμαι», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επίμαχη ανάρτηση.

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ακόμη ένας τραγουδιστής – μουσικός, επίσης με καταγωγή από μεγάλο νησί, φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε καταγγελία εις βάρος του ίδιου πασίγνωστου καλλιτέχνη.

Αρνείται τα πάντα ο γνωστός τραγουδιστής

Από την πλευρά του, ο γνωστός τραγουδιστής αρνείται τα πάντα και κάνει λόγο για εκβιασμό. Βάζει στο «κάδρο» συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ ισχυρίζεται πως οι δύο νέοι που φέρονται έτοιμοι να τον καταγγείλουν, μέχρι και πριν από 20 ημέρες τον παρακαλούσαν να συνεργαστούν μαζί του. Όταν, όπως λέει, έλαβαν αρνητική απάντηση, τότε ξεκίνησαν όλα όσα καταγγέλλονται σήμερα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε απόψε – Είναι απλό και έχει αποτέλεσμα

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

Δήμοι: Ανοίγει νέος κύκλος μόνιμων προσλήψεων τις επόμενες ημέρες – Τι είπε ο Λιβάνιος

Ελληνικά ομόλογα: Τι λέει η S&P Global

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
20:45 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Γιάννης Ζουγανέλης: «Η Ελεωνόρα δεν θέλει να μπαίνω στη διαδικασία να μπορώ να την εκθέτω μέσα από τον δικό μου λόγο»

Στον καναπέ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, κάθισε ο Γιάννης Ζουγανέλης το πρωί της Τε...
20:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Κουρής: «Θεωρώ ότι ειπώθηκαν πάρα πολλά πράγματα για τον χωρισμό μου, τα οποία τα ξέρω»

Τον Νίκο Κουρή υποδέχτηκαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στην εκπομπή τους...
19:30 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για το περιστατικό με την κόρη της – «Σκαρφάλωνε και μίλαγε μόνη της…»

Η Χριστίνα Μπόμπα εκτός από μία επιτυχημένη Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, είναι και ...
18:42 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Δημήτρης Ήμελλος: Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής του, για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του – «Πήγες στον Θεό για να μας θυμίσεις…»

Στις 16 Δεκεμβρίου του 2024 η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Ήμελλου, σκόρπισε τη θλίψη στον κ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα