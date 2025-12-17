«Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη» έγραψε στα social media o 21χρονος που αναμένεται να καταγγείλει τον πασίγνωστο τραγουδιστή

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί η πρώτη μήνυση σε βάρος του πασίγνωστου τραγουδιστή. Ο 21χρονος που ετοιμάζεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη έκανε πριν από λίγες ώρες μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία τονίζει: «η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Σύμφωνα με το Star, πρόκειται για έναν 21χρονο τραγουδιστή, που κατάγεται από γνωστό νησί, και αυτή την περίοδο εργάζεται σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε συνεργαστεί με τον δημοφιλή καλλιτέχνη, τον οποίο τώρα ετοιμάζεται να καταγγείλει.

Ο 21χρονος είναι αποφασισμένος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να κατατεθεί η μήνυση. Σύμφωνα με το Star, στην μήνυση δεν γίνεται λόγος για βιασμό, αλλά για ανήθικες πράξεις και προτάσεις. Ο καταγγέλλων περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκαν μέσα στο καμαρίνι, ενώ φέρεται να κάνει λόγο και για ύπαρξη μαρτύρων.

«Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Πριν από λίγες ώρες, ο 21χρονος προχώρησε σε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό story στο Instagram, το οποίο αφήνει σαφείς υπαινιγμούς. Υπονοεί ότι κάποιος ή κάποιοι επιχείρησαν να τον φιμώσουν, προσφέροντάς του χρήματα και υποσχέσεις. «Η αξιοπρέπεια ΔΕΝ είναι διαπραγματεύσιμη. Ούτε με χρήματα, ούτε με υποσχέσεις. Δεν είμαι άβουλο πλάσμα. Έχω φωνή, ΟΧΙ οδηγίες. Ρίζες, ΟΧΙ τιμές. Και γι’ αυτό στέκομαι όπως είμαι», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επίμαχη ανάρτηση.

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ακόμη ένας τραγουδιστής – μουσικός, επίσης με καταγωγή από μεγάλο νησί, φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε καταγγελία εις βάρος του ίδιου πασίγνωστου καλλιτέχνη.

Αρνείται τα πάντα ο γνωστός τραγουδιστής

Από την πλευρά του, ο γνωστός τραγουδιστής αρνείται τα πάντα και κάνει λόγο για εκβιασμό. Βάζει στο «κάδρο» συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ ισχυρίζεται πως οι δύο νέοι που φέρονται έτοιμοι να τον καταγγείλουν, μέχρι και πριν από 20 ημέρες τον παρακαλούσαν να συνεργαστούν μαζί του. Όταν, όπως λέει, έλαβαν αρνητική απάντηση, τότε ξεκίνησαν όλα όσα καταγγέλλονται σήμερα.