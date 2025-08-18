Γιάννα Βασιλείου «Ύστερα από ψυχοθεραπεία και δουλειά με τον εαυτό μου έμαθα να επικοινωνώ, να μη φοβάμαι να μιλήσω»

Η Γιάννα Βασιλείου μίλησε στο περιοδικό Gala σε μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε στο νέο της τραγούδι «Πεταμένα σ’ αγαπώ» αλλά και στον τρόπο που πλέον βάζει τα όρια της.

Η γνωστή ερμηνεύτρια εξήγησε ότι το κομμάτι αποτυπώνει την εμπειρία της όταν δίνει πολλά στις σχέσεις της και συναντά μόνο ψέμα ή εκμετάλλευση. «Εγώ δίνομαι πάρα πολύ στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως του είδους σχέσης, είτε είναι φιλική, ερωτική ή επαγγελματική. Όταν θεωρείς ότι υπάρχει αντίκρισμα αλλά τελικά βλέπεις μια εκμετάλλευση κι ένα ψέμα, είναι σαν να πετάς τον χρόνο σου, σαν το καλό που δίνεις να μην έχει την ανταπόδοση που επιθυμείς. Πεταμένα σ’ αγαπώ, δηλαδή», τόνισε.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι το τραγούδι γράφτηκε συλλογικά, γύρω από ένα τραπέζι, με τον καθένα να προσθέτει στίχους. Όπως είπε, χαρακτηριστική ήταν η συμβολή του Μάικ Βασιλειάδη, ο οποίος έγραψε τη φράση «μα, τέρμα, φτάνει, κάπου ώπα». Αν και στην αρχή δεν σκόπευε να το ερμηνεύσει, τελικά πείστηκε, καθώς η ίδια χρησιμοποιεί συχνά την έκφραση «κάπου ώπα» για να δείξει ότι κάποια στιγμή χρειάζεται να μπαίνουν όρια. «Αυτή η φράση αφορά τις στιγμές που χάνεται το όριο. Εγώ μόλις πρόσφατα άρχισα να οριοθετώ συμπεριφορές. Πριν δεχόμουν τα πάντα, τα έπαιρνα πολύ μέσα μου, με πολλή πίκρα. Ήταν αυτό που λέμε ότι κατάπινα τη φωνή μου», σημείωσε.

Μιλώντας για το πώς έμαθε να διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις, η Γιάννα Βασιλείου εξήγησε: «Ύστερα από πολύ ψάξιμο, ψυχοθεραπεία και δουλειά με τον εαυτό μου έμαθα να επικοινωνώ, να μη φοβάμαι να μιλήσω, αλλά πάντα με ευγένεια. Δεν θα με ακούσεις εύκολα να βρίζω. Αν φτάσω στο σημείο να θυμώσω πραγματικά, κόβω κεφάλια. Με αυστηρότητα, όμως, όχι με υστερία».