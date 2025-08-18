Handelsblatt: Η Γερμανία μπορεί να διδαχθεί πραγματισμό από την Ελλάδα

Υπό τον τίτλο «Πραγματισμός αντί για απαισιοδοξία – τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα», η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σχολιάζει την πρόοδο της Ελλάδας και επισημαίνει ότι η χώρα «έχει προ πολλού αφήσει πίσω τις χειρότερες δυσκολίες της και μας εκπλήσσει με πρακτικές μεταρρυθμίσεις».

Η Ελλάδα «δημιουργεί πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, ο υψηλός δείκτης χρέους μειώνεται και η οικονομία αναπτύσσεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στο άρθρο και αναδεικνύονται οι κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόζονται, όπως η σχεδιαζόμενη νομοθεσία του υπουργείου Εργασίας, αλλά και η επιστροφή ολοένα και περισσότερων νέων οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει στα χρόνια της κρίσης, αλλά τώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα, παρότι τα χρήματα είναι λιγότερα.

Η νοσταλγία της πατρίδας παίζει σημαντικό ρόλο. Ενδιαφέρονται επίσης πολύ για την χώρα τους», γράφει η συντάκτρια, η οποία αντιδιαστέλλει την γερμανική πραγματικότητα, όπου οι πολίτες, στις σχετικές έρευνες, καταλογίζουν στους πολιτικούς τους δειλία στην λήψη αποφάσεων και ζητούν περισσότερη προσωπική και επιχειρηματική ελευθερία, πραγματισμό και θάρρος στην λήψη αποφάσεων και λιγότερο κράτος.

