Παναθηναϊκός: Αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς – Θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε δύο σημαντικές κινήσεις μέσα στην ίδια μέρα, καθώς πρώτα γνωστοποίησε την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια και λίγο αργότερα αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Ο Σέρβος μέσος θα συνεχίσει πλέον την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τη φανέλα της Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Η αποχώρηση του Μαξίμοβιτς ήρθε σε συνέχεια της ενίσχυσης του ρόστερ με τον Καλάμπρια, δείχνοντας ότι οι «πράσινοι» προχωρούν σε αλλαγές ενόψει της νέας σεζόν. Η μεταγραφή του Σέρβου χαφ προς την ομάδα του Ντουμπάι σηματοδοτεί το τέλος της παρουσίας του στην Ελλάδα και το ξεκίνημα ενός νέου κεφαλαίου στην καριέρα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Σέρβος μέσος αποκτήθηκε ως ελεύθερος το 2024 και έγινε βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 50 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Νεμάνια σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».