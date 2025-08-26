Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Με μπικίνι στην παραλία 1,5 μήνα μετά τη γέννηση του γιου της

Το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς περνούν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, με τις στιγμές τους να είναι γεμάτες αγάπη και φροντίδα για τον γιο τους. Η γνωστή δημοσιογράφος μοιράζεται συχνά μέσα από τα social media τρυφερές φωτογραφίες, ενώ δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα.

Η ίδια είχε αναφέρει: «Έχω πάρα πολύ καιρό να σας μιλήσω, αλλά ειλικρινά ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Το μωρό απαιτεί όλη την προσοχή και δικαιολογημένα. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά παράλληλα, έχει μια ομορφιά όλο αυτό το πράγμα, το να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με το μωρό σου. Είναι μαγικό. Όσες και όσοι έχετε παιδάκια, θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω».

Λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού τους, το ζευγάρι βρήκε την ευκαιρία να απολαύσει χαλαρές στιγμές στην παραλία. Μόλις 1,5 μήνα μετά τον ερχομό του γιου τους, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν επέλεξαν να περάσουν χρόνο δίπλα στη θάλασσα, ζώντας το πρώτο τους καλοκαίρι ως οικογένεια.

Δείτε το παρακάτω βίντεο που δημοσίευσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη: