Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον γάμο της με τον Γρηγόρη Μόργκαν

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα το βράδυ της Δευτέρας, 2 Σεπτεμβρίου, μετά τον γάμο της με τον Γρηγόρη Μόργκαν.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου, στα Χανιά, έναν τόπο που κατέχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά και των δύο. Με την παρουσία στενών φίλων και συγγενών και τον Κώστα Κοκκινάκη στον ρόλο του κουμπάρου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης.

Μετά την τελετή, ακολούθησε η δεξίωση στην παραλία Φαλάσαρνα. Εκεί, το ζευγάρι πόζαρε μπροστά από τον φακό, ενώ εισήλθαν στον χώρο του πάρτι χορεύοντας, αποσπώντας χειροκροτήματα και θερμές ευχές για το νέο τους ξεκίνημα.

Μία ημέρα αργότερα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό της φωτογραφίες από αυτή την ξεχωριστή στιγμή της ζωής της, συνοδεύοντάς τις με στίχους από το τραγούδι “Lovesong” των The Cure. «However far away, However long I stay, Whatever words I say. I will always love you.» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της.