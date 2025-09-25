Ελίνα Παπίλα: «Δεν υπάρχει κάτι τηλεοπτικό, τουλάχιστον κάτι που να ξέρω εγώ»

Η Ελίνα Παπίλα μίλησε το πρωινό της Τετάρτης στην κάμερα του Buongiorno. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε τόσο στην απουσία της από την τηλεόραση όσο και στο δικό της vidcast, το οποίο συνεχίζει να παρουσιάζει.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως «τηλεοπτικά δεν υπάρχει κάτι επίσημο, όχι. Δεν έχει επισημοποιηθεί τίποτα και δεν είναι κάτι επίσημο. Όχι, δεν υπάρχει, τουλάχιστον κάτι που να ξέρω εγώ. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, έχω κάνει κάποιες συζητήσεις αλλά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω».

Παράλληλα, η παρουσιάστρια μίλησε για το vidcast που έχει δημιουργήσει, τονίζοντας: «Το vidcast που παρουσιάζω δεν θα σκεφτόμουν την παρούσα φάση να το προτείνω σε κάποιο σταθμό. Είναι πολύ καλά εκεί που είναι και ακόμα έχει δρόμο. Ελπίζω να πηγαίνει καλά εκεί που βρίσκεται».

Κλείνοντας, η Ελίνα Παπίλα επανέλαβε πως δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στον ορίζοντα τηλεοπτικά, σημειώνοντας: «Δεν μπορώ να πω κάτι για τηλεοπτικό γιατί δεν έχω να πω κάτι. Αν είχα, πραγματικά με πολλή χαρά θα το έλεγα».