Δημήτρης Κίτσος: «Κατεβαίνω σε διαδηλώσεις – Έχω φάει δύο-τρεις γκλοπιές» – Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη του

Για τον κοινωνικό προβληματισμό του που τον οδηγεί να συμμετέχει σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας όπου έχει φάει και «ξύλο» , αλλά και τους υπαρξιακούς του προβληματισμούς, μίλησε ο ηθοποιός Δημήτρης Κίτσος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στη συχνότητα του ΑΝΤ1, όπου ήταν καλεσμένος για μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

«Δεδομένο το ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα πράγματα είναι κάπως οκ. Συμβαίνει, αλλά δεν έχει την ίδια ένταση όπως αν ήμουν στη Γροιλανδία. Φυσικά και συμβαίνει, υπάρχουν πράγματα που με έχουν ενοχλήσει, όπως τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε ο δημοφιλής ηθοποιός για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Κατεβαίνω σε διαδηλώσεις, όσο δεν φοβάμαι… Γιατί είμαι και λίγο φοβιτσιάρης. Φοβάμαι για τη σωματική μου ακεραιότητα όταν κατεβαίνω σε μια πορεία, γιατί γίνονται συνεχώς επεισόδια. Πέφτει πολύ ξύλο, από την πλευρά της αστυνομίας και των ΜΑΤ. Έχω φάει γκλοπ, έχω φάει δύο-τρεις γκλοπιές. Με στρεσάρει και που υπάρχει τόσος πολύς κόσμος… Δεν υπάρχει εύκολη διαφυγή».

«Ο βασικός πυρήνας του φόβου μου είναι ο θάνατος»

Τέλος, ανέφερε: «Νομίζω πως ο βασικός πυρήνας του φόβου μου είναι ο θάνατος. Δηλαδή, ξεψαχνίζοντας τι είναι αυτό που φοβάμαι, τελικά καταλήγω εκεί. Στο ότι είμαστε θνητοί και κάποια στιγμή… Δεν θέλω να πάω κατευθείαν στον θάνατο. Δεν θα ήθελα να οδηγείται η ζωή μου από τον φόβο».