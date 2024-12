Billboard: Η Beyonce είναι η «πιο σπουδαία ποπ σταρ» του 21ου αιώνα – Τα ονόματα που συμπληρώνουν τη λίστα

Η Beyoncé προσθέτει ακόμη έναν τίτλο στη μακρά λίστα των επιτευγμάτων της, καθώς ανακηρύχθηκε η κορυφαία ποπ σταρ του 21ου αιώνα από το περιοδικό Billboard.

Το Billboard, το οποίο αποκάλυψε σταδιακά την κατάταξή του κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η «Queen Bey» κατέχει τη θέση Νο. 1 στη λίστα με τους 25 κορυφαίους ποπ σταρ.

Η Beyoncé ξεπέρασε άλλα μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως την Taylor Swift, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση, τη Rihanna (Νο. 3), τον Drake (Νο. 4), τη Lady Gaga (Νο. 5) και την Britney Spears (Νο. 6). Ο σύζυγός της, Jay-Z, κατατάχθηκε στην 16η θέση.

Σχολιάζοντας τη θέση της Beyoncé στην κορυφή της λίστας, το μουσικό περιοδικό αναφέρει ότι «οι λόγοι για τους οποίους η Beyoncé κατέκτησε την κορυφή είναι αμέτρητοι – από τα 25 χρόνια αθάνατων άλμπουμ και singles, μέχρι την αμέτρητη επιρροή της στον μουσικό και καλλιτεχνικό κόσμο, και τις μοναδικές φυσικές της ικανότητες ως τραγουδίστρια και ερμηνεύτρια».

.@Beyonce takes No. 1 on Billboard’s list of the Greatest Pop Stars of the 21st Century. 🎉🎊🥇#BillboardNews is breaking down how the icon earned our top rank with 12 #Hot100 No. 1s, the most Grammy awards of any artist in history and more. 👏 pic.twitter.com/UQe16LtjS0

— billboard (@billboard) December 3, 2024