Σάρον Στόουν: «Λύγισε» σε ερώτηση για το τι θα έλεγε στον νεότερο εαυτό της

Η ανθεκτικότητα αποτελεί το κεντρικό θέμα του φετινού «100 Women» του BBC, ένα ετήσιο αφιέρωμα στις γυναίκες που εμπνέουν, και η Σάρον Στόουν, στα 66 της χρόνια, συγκαταλέγεται στη λίστα με τις πιο επιδραστικές γυναίκες παγκοσμίως.

Η Στόουν εκτοξεύτηκε στη σφαίρα της διασημότητας και παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας με την ερμηνεία της στο ερωτικό θρίλερ «Βασικό Ένστικτο» του Πολ Βερχόβεν το 1992, δίπλα στον Μάικλ Ντάγκλας. Η ταινία την καθιέρωσε ως σύμβολο του σεξ, κάτι που την οδήγησε επίσης σε μια στερεοτυπική αντιμετώπιση στο Χόλιγουντ – η ξανθιά, εντυπωσιακά όμορφη ηθοποιός που ξέρει να «προκαλεί» τους συμπρωταγωνιστές της.

Ωστόσο, η καριέρα της δεν σταμάτησε εκεί. Κέρδισε Χρυσή Σφαίρα και έλαβε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου με την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Casino», το 1995.

Η Στόουν αξιοποίησε τη φήμη της για τη συγκέντρωση σημαντικών χρηματικών ποσών υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών, με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα για τον ιό HIV και το AIDS. Για τις προσπάθειές της αυτές, τιμήθηκε το 2013 με το Nobel Peace Summit Award, ενώ πέρυσι αναγνωρίστηκε ως Παγκόσμια Πολίτης της Χρονιάς από την Ένωση Ανταποκριτών του ΟΗΕ.

Στην πορεία της ζωής της, η Στόουν ήρθε αντιμέτωπη με σκληρές δοκιμασίες. Ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2001 απείλησε σοβαρά τη ζωή της. «Μου έδωσαν μόλις 1% πιθανότητα επιβίωσης», αφηγείται στο BBC. Έπειτα, η ηθοποιός χρειάστηκε να επανεκπαιδευτεί σε βασικές καθημερινές δεξιότητες, όπως το περπάτημα και η ομιλία.

Ενώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με το BBC είχαν σχολιάσει διάφορα θέματα, όταν ερωτήθηκε από τη δημοσιογράφο τι θα έλεγε στον νεότερο εαυτό της σχετικά με την ανθεκτικότητα, έβαλε τα χέρια της στα μάτια της, σκουπίζοντας τα δάκρυα που κύλησαν, και έκανε μια μακρά παύση.

«Δεν ξέρεις ότι θα τα καταφέρεις, αλλά θα τα καταφέρεις», δήλωσε δακρυσμένη στο BBC.

«Θα το είχα χαράξει στο εσωτερικό των βλεφάρων μου. Θα ήθελα να το είχα γνωρίσει τόσες φορές», πρόσθεσε.

Η Στόουν έχει επίσης αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες και μια σκληρή μάχη επιμέλειας για τον υιοθετημένο γιο της, Ρόαν, με τον πρώην σύζυγό της, Φιλ Μπρονστάιν. Παρ’ όλα αυτά, δηλώνει ότι πλέον «όλοι έφτασαν στην ακτή» και οι δύσκολες στιγμές έχουν περάσει.

Παράλληλα με την καριέρα της και τη φιλανθρωπική δράση της, η Στόουν είναι γνωστή για την πολιτική της στάση. Έχει εκφράσει την αντίθεσή της προς την πολιτική και τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ και έχει στηρίξει ανοιχτά την Καμάλα Χάρις.

