Αποκάλυψη «βόμβα» από την Σάρον Στόουν: Αυτός είναι ο παραγωγός που με έβαλε να κάνω έρωτα με συμπρωταγωνιστή μου

Την ταυτότητα του παραγωγού που την πίεσε να κάνει σεξ με συμπρωταγωνιστή της, καθώς και τον ηθοποιό με τον οποίο την πίεσαν να έρθει πιο κοντά για να έχουν καλύτερη «χημεία» στην μεγάλη οθόνη αποκάλυψε η Σάρον Στόουν.

Η 66χρονη Σάρον Στόουν, είχε αναφερθεί σε αυτό στα απομνημονεύματά της το 2021, ωστόσο τότε δεν είχε αποκαλύψει ονόματα. Τώρα, έριξε την “βόμβα”. Αποκάλυψε ότι ο παραγωγός ήταν ο Ρόμπερτ Έβανς, ενώ ο ηθοποιός ήταν ο αδελφός του Άλεκ Μπάλντουιν, Γουίλιαμ (ένα από τα τέσσερα αδέρφια του ηθοποιού και ευρύτερα γνωστός ως Μπίλι).

Η ταινία Sliver

Η ηθοποιός είπε ότι ο Έβανς ήθελε να έρθει σε επαφή με τον Μπάλντουιν ενώ γύριζαν το “Sliver” το 1993. Το Sliver ήταν η επόμενη ταινία της Σάρον Στόουν μετά την τεράστια επιτυχία που είχε με το Βασικό Ένστικτο.

Ο Έβανς, ο οποίος πέθανε το 2019, ήταν επίσης παραγωγός στις επικές ταινίες Chinatown, The Cotton Club αλλά και επικεφαλής παραγωγής στην Paramount για τις επίσης ταινίες σταθμούς στον κινηματογράφο: The Godfather, The Italian Job, True Grit και The Great Gatsby.

Μιλώντας στο podcast του Louis Theroux, είπε: «Περίμεναν να τους φέρω άλλη μια τεράστια επιτυχία και μου έδωσαν την έγκριση του κάστινγκ και μου έδωσαν όλες αυτές τις εγκρίσεις, αλλά στη συνέχεια, όταν ήρθε η ώρα να το κάνω, τα πήραν πίσω». «Μετά άρχισαν να με κατηγορούν για τα λάθη τους και έκαναν τρομερά λάθη στον τρόπο που προσλάμβαναν σκηνοθέτες και καστ». «Και μέσα σε όλα μου ζήτησαν να κάνω σεξ με τον συμπρωταγωνιστή μου», είπε η Σάρον Στόουν.

Η ηθοποιός περιέγραψε: «Με κάλεσε στο γραφείο του. Είχε αυτούς τους πολύ χαμηλούς καναπέδες της δεκαετίας του 70, 80, οπότε ουσιαστικά καθόμουν στο πάτωμα, ενώ θα έπρεπε να ήμουν στο γύρισμα. Και κυκλοφορούσε στο γραφείο του με γυαλιά ηλίου και μου εξηγούσε ότι κοιμήθηκε με την Άβα Γκάρντνερ και ότι θα έπρεπε να κοιμηθώ με τον Μπίλι Μπάλντουιν, γιατί αν κοιμόμουν με τον Μπίλι Μπάλντουιν, η ερμηνεία του Μπίλι Μπάλντουιν θα γινόταν καλύτερη. Και χρειαζόμασταν τον Μπίλι να βελτιωθεί στην ταινία, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα».

«Και αν μπορούσα να κοιμηθώ με τον Μπίλι, τότε θα είχαμε χημεία στην οθόνη, και αν απλά έκανα σεξ μαζί του, τότε αυτό θα έσωζε την ταινία, και το πραγματικό πρόβλημα με την ταινία ήμουν εγώ, επειδή ήμουν τόσο σφιγμένη, και δεν ήμουν σαν μια πραγματική ηθοποιός που θα μπορούσε απλά να τον γα@@@ει και να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση τους. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι ήμουν τόσο στενόμυαλη», ανέφερε ακόμη.