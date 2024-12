Βίντεο: Καταδίωξη υπόπτου με… παιδικό ποδήλατο – Η στιγμή που αστυνομικός κάνει «πετάλι» για να συλλάβει τον δράστη

Μια απροσδόκητη κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκε στους δρόμους της πόλης Λόουν Τρι, στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν ένας αστυνομικός αποφάσισε να «δανειστεί» ένα παιδικό ποδήλατο για να καταδιώξει έναν ύποπτο.

Το περιστατικό, που έγινε viral στα social media, μοιάζει να έχει βγει από ταινία δράσης και σημειώθηκε στις 23 Νοεμβρίου. Ο αστυνομικός Τζέικομπ Ταρ της τοπικής αστυνομίας προσπαθούσε να συλλάβει έναν άνδρα που κατηγορείται για κλοπή σε γειτονιά του Ντένβερ.

Ο ύποπτος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, πηδώντας φράχτες, πριν κλέψει ένα παιδικό ηλεκτρικό σκούτερ ως μέσο διαφυγής.

Ο Ταρ, χωρίς να χάσει χρόνο, εντόπισε ένα μικρό πράσινο ποδήλατο στην αυλή μιας οικογένειας, το άρπαξε και ξεκίνησε την καταδίωξη.

A Colorado police officer used a child’s bicycle to chase down a felony suspect. (Credit: Lone Tree Police Department) https://t.co/ayONn8bus6 pic.twitter.com/F7Q4G5u3Zt

— K8 News (@Region8News) December 3, 2024