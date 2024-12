Αυστραλία: 26χρονος συνελήφθη με ναρκωτικά αξίας 18 εκατ. δολαρίων – Είχε φωτογραφία του Πούτιν στις συσκευασίες

Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκε σήμερα ένας 26χρονος ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (3/12) από την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία έχοντας στην κατοχή του ναρκωτικά αξίας 18 εκατομμυρίων δολαρίων, κρυμμένα επιμελώς στις πόρτες του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι αξιωματικοί της περιπολίας του αυτοκινητόδρομου της Αστυνομίας Riverina και μέλη της ομάδας πάταξης της εγκληματικότητας της Αυστραλιανής Πολιτείας σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Hume, και ερευνώντας το εντόπισαν τα 25 κιλά μεθυλαμφεταμίνης και 10 κιλά κοκαΐνης μέσα στις κοιλότητες της πόρτας του οχήματος.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονότος πως στις συσκευασίες της κοκαΐνης ήταν αποτυπωμένη πάνω τους μια φωτογραφία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κάτι το οποίο οι αστυνομικοί δηλώνουν πως δεν είχαν ξαναδεί στο παρελθόν και δεν γνωρίζουν προς ώρας το λόγο που οδήγησε το κύκλωμα των διακινητών σε αυτή την κίνηση, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο προσπάθειας παραπλάνησης των Αρχών.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατηγορήθηκε για δύο περιπτώσεις προμήθειας και διακίνησης απαγορευμένων ναρκωτικών και για κατοχή κρυπτογραφημένης συσκευής επικοινωνίας για τη διάπραξη σοβαρής εγκληματικής ενέργειας.

