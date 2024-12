Νότια Κορέα: Τις παραιτήσεις του υπέβαλαν κορυφαίοι συνεργάτες του προέδρου Γιουν

Ο γενικός γραμματέας της προεδρίας και άλλοι σημαντικοί συνεργάτες του προέδρου της Νότιας Κορέας, του Γιουν Σοκ-γελ, «υπέβαλαν μαζικά τις παραιτήσεις τους» την Τετάρτη (4/12), μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, μερικές ώρες μετά την επιβολή και κατόπιν την άρση στρατιωτικού νόμου κατά τη διάρκεια της νύχτας με αποφάσεις του αρχηγού του κράτους.

«Κορυφαίοι συνεργάτες του κ. Γιουν», ανάμεσά τους ο γενικός γραμματέας της προεδρίας Τζονγκ Τζιν-σοκ, «υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους μαζικά», μετέδωσε το Γιονάπ, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Η προεδρία της Νότιας Κορέας δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο για την πληροφορία το Γαλλικό Πρακτορείο.

