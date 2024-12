Νότια Κορέα: «Τσουνάμι» αντιδράσεων έπειτα από το φιάσκο με την επιβολή στρατιωτικού νόμου – «Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι» – Γενική απεργία «επ’ αόριστον» στη χώρα

Ο επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος στη Νότια Κορέα έκρινε την Τρίτη (3/12) ότι ο πρόεδρος της χώρας Γιουν Σοκ-γελ, που ανήκει στην παράταξη, πρέπει να λογοδοτήσει για την απόφαση να επιβάλει στρατιωτικό νόμο τη νύχτα, που μερικές ώρες αργότερα ανακοινώθηκε πως αίρεται.

«Ο πρόεδρος οφείλει να δώσει εξηγήσεις για αυτή την τραγική κατάσταση αμέσως και λεπτομερώς», δήλωσε σε κορεατικό τηλεοπτικό δίκτυο ο επικεφαλής του Κόμματος της Εξουσίας του Λαού, ο Χανγκ Ντονγκ-χουν, προσθέτοντας πως «όλοι όσοι ευθύνονται πρέπει να λογοδοτήσουν».

Η παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Νότια Κορέα απαίτησε σήμερα την παραίτηση του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ, κατηγορώντας τον αρχηγό του κράτους για «εξέγερση» διότι επέβαλε στρατιωτικό νόμο στη χώρα, προτού αποφασίσει την άρση του.

«Μολονότι ο στρατιωτικός νόμος ήρθη, είναι αδύνατο να αποφύγει τις κατηγορίες για εξέγερση» σε βάρος του, τόνισε σε δελτίο Τύπου ο Παρκ Τσαν-ντε, στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο κ. Γιουν «πρέπει να παραιτηθεί», πρόσθεσε.

Η μεγαλύτερη συνομοσπονδία συνδικάτων στη Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα πως προκηρύσσει «γενική απεργία επ’ αόριστον» ώσπου να υποβληθεί παραίτηση από τον πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ, μετά την απόφασή του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου μέσα στη νύχτα, μέτρο που ήρθη μερικές ώρες αργότερα.

This is what democracy looks like — South Korea style.

pic.twitter.com/NADN2KuEwv

— Tristan Snell (@TristanSnell) December 4, 2024