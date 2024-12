Τζο Μπάιντεν: Ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια 1 δισ. δολαρίων στην Αφρική – «Για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την Τρίτη (3/12) κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πρωτεύουσα της Ανγκόλα, Λουάντα, τη χορήγηση «νέας ανθρωπιστικής βοήθειας άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για τους Αφρικανούς που εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους λόγω πρωτοφανούς ξηρασίας», οι οποίοι μαστίζονται κυρίως από την πείνα.

Ο Οργανισμός για τη Διεθνή Ανάπτυξη των ΗΠΑ (USAID) διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ότι πρόκειται για «πρόσθετη βοήθεια για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας και άλλων επειγουσών αναγκών των προσφύγων, των εκτοπισμένων ανθρώπων», σε 31 χώρες της ηπείρου.

Η χρηματοδότηση αυτή περιλαμβάνει σχεδόν 823 εκατομμύρια δολάρια μέσω του USAID και σχεδόν 186 εκατομμύρια μέσω του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, διευκρινίζεται ακόμη στην ανακοίνωση, με την υπενθύμιση ότι η Αφρική είναι η περιοχή «όπου το ποσοστό του πληθυσμού που υποφέρει από την πείνα είναι το πλέον υψηλό».

Ένοπλες συγκρούσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές εξηγούν αυτή την κατάσταση και η ανακοίνωση της βοήθειας «αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη σταθερή δέσμευσή μας στο πλευρό των Αφρικανών εταίρων μας» για να «αντιμετωπίσουν την πρόκληση της επισιτιστικής ανασφάλειας», τονίζεται στην ανακοίνωση, που καλεί άλλους δωρητές να φανούν γενναιόδωροι.

Το 2024, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν σχεδόν 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια στην υποσαχάρια Αφρική, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούν περισσότερα χρήματα «για να καλυφθούν κρίσιμες και αυξανόμενες ανάγκες», τονίζει ο USAID.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Ανγκόλα, αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη (4/12) στο λιμάνι του Λομπίτο, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Λουάντα, για να συζητήσει για τον «διάδρομο», μια γιγάντια σιδηροδρομική γραμμή και την εμβληματική επένδυση της προεδρίας του.

Αυτό το μεγάλο έργο υποδομής στοχεύει να επιβεβαιώσει τις φιλοδοξίες της Ουάσινγκτον έναντι της Κίνας στη μαύρη ήπειρο, λίγες εβδομάδες πριν από την ορκωμοσία του διαδόχου του Μπάιντεν, του Ντόναλντ Τραμπ, στις 20 Ιανουαρίου.

Tune in as I deliver remarks to honor the past and future of the Angolan-U.S. relationship. https://t.co/iZElhw9aSw

— President Biden (@POTUS) December 3, 2024