Η Νότια Κορέα σε κρίση… μερικών ωρών: Τι οδήγησε τον Πρόεδρο Γιουν στο πραξικόπημα – «οπερέτα» – Η νικηφόρα αντίσταση λαού και βουλευτών

Η κίνηση του Προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ αργά το βράδυ της Τρίτης, να κηρύξει στρατιωτικό νόμο συγκλόνισε μια χώρα που θεωρείται δημοκρατική εδώ και δεκαετίες. Πριν ο Γιουν Γιολ προλάβει να ανακαλέσει την απόφασή του, η χώρα του πέρασε μερικές ώρες κατά τις οποίες αναβίωσε μνήμες ενός οδυνηρού και αυταρχικού παρελθόντος.

Μετά τον πόλεμο της Κορέας, ο οποίος κόστισε τη ζωή σε περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους από το 1950 έως το 1953, ο τότε Πρόεδρος της Νότιας Κορέας – ο Syngman Rhee, ένας πρώην μαχητής της ανεξαρτησίας που είχε σπουδάσει στις ΗΠΑ κήρυξε στρατιωτικό νόμο και αυτοανακηρύχτηκε ισόβιος πρόεδρος.

Εκδηλώθηκαν μαζικές, φονικές διαδηλώσεις και ο Rhee αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει τη χώρα.

Αλλά η δημοκρατία δεν είχε εδραιωθεί. Ο στρατηγός Παρκ Τσουνγκ Χι κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα το 1961, κηρύσσοντας ξανά στρατιωτικό νόμο τη δεκαετία του ’70, όταν η δημοτικότητά του άρχισε να πέφτει.

Η τελευταία φορά που ένας Πρόεδρος της Νότιας Κορέας κήρυξε στρατιωτικό νόμο ήταν το 1980, κατά τη διάρκεια μιας πανεθνικής εξέγερσης υπό την ηγεσία φοιτητών και εργατικών συνδικάτων.

Η Νότια Κορέα εξέλεξε για πρώτη φορά πρόεδρο με άμεσες και ελεύθερες εκλογές το 1988, όταν ο Ρο Τάε-γου ανέλαβε την ηγεσία – επιβλέποντας τη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία. Έγινε έτσι ο πρώτος Κορεάτης Πρόεδρος που παρέδωσε ειρηνικά την εξουσία σε πολιτικό διάδοχο.

Έκτοτε, η Νότια Κορέα είναι μια σύγχρονη, θορυβώδης και ζωντανή δημοκρατία, όπου οι διαμαρτυρίες είναι συνηθισμένες, η ελευθερία του λόγου είναι εγγυημένη και η εξουσία μεταφέρεται ειρηνικά μεταξύ των αντίπαλων πολιτικών στρατοπέδων.

Ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γιολ είδε τα ποσοστά της δημοτικότητάς του να γκρεμίζονται από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, το 2022, λόγω μιας σειράς σκανδάλων και αντιπαραθέσεων που ώθησαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να ζητήσουν την καθαίρεσή του.

Λίγους μήνες μετά την ορκωμοσία του, έγινε το ποδοπάτημα στο Itaewon Halloween, όπου σκοτώθηκαν 159 άνθρωποι, με το κοινό να απαιτεί απόδοση ευθυνών και δράση από τις Αρχές. Οι οικογένειες δήλωσαν στο CNN, έναν χρόνο μετά, ότι παρέμειναν δυσαρεστημένοι με την αντίδραση, ειδικά όταν ο πρόεδρος Γιουν μπλόκαρε ένα νομοσχέδιο που πρότεινε νέα έρευνα για το περιστατικό νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με το Reuters.

Ακολούθησε η διαμάχη για την τσάντα Dior. Η σύζυγος του Προέδρου, Κιμ Κέον Χι, κατηγορήθηκε ότι δέχθηκε ως δώρο μια τσάντα αξίας 2.200 δολαρίων, κάτι που θα παραβίαζε τον νόμο κατά της δωροδοκίας που απαγορεύει στους δημόσιους λειτουργούς και τις συζύγους τους να λαμβάνουν δώρα αξίας άνω των 750 δολαρίων.

Ο Γιουν αποκάλεσε τους ισχυρισμούς για το δώρο από τον οίκο Dior “πολιτικό κόλπο” – αλλά το σκάνδαλο κλιμακώθηκε σε μια ολοκληρωμένη κρίση για τον Γιουν και το συντηρητικό κόμμα του, γεγονός που αντανακλάται στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, όπου τα κόμματα της φιλελεύθερης αντιπολίτευσης σημείωσαν σαρωτική νίκη.

Η ισχυρή κοινοβουλευτικά αντιπολίτευση και η εκδήλωση της ισχύος της στην νομοθετική διαδικασία, είναι εν μέρει αυτό που ώθησε τον Γιουν να επιβάλλει τον στρατιωτικό νόμο, επικαλούμενος πρόταση της αντιπολίτευσης να παραπεμφθούν κορυφαίοι εισαγγελείς της χώρας και να απορριφθεί η κυβερνητική πρόταση για τον προϋπολογισμό.

Τα πραξικόπημα με τη βοήθεια του στρατού που αποπειράθηκε έστω και για μερικές ώρες, ο πρόεδρος Γιουν ήρθε μετά και από την διαμάχη για το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού. Ως τώρα ο

ο Γιουν ήταν ένας… κουτσός πρόεδρος, κυρίως μετά τις τελευταίες γενικές εκλογές, που η αντιπολίτευση σάρωσε.

Από τότε ο Γιουν δεν μπόρεσε να περάσει τους νόμους που ήθελε. Αντίθετα, περιοριζόταν στο να θέτει απελπιστικά βέτο σε κάθε νομοσχέδιο που περνούσε η αντιπολίτευση. Ο Γιουν είναι επίσης μπλεγμένος σε διάφορα σκάνδαλα, κυρίως γύρω από τη σύζυγό του. Η Κιμ Κέον Χι κατηγορείται επίσης για «εμπόριο επιρροής» που σημαίνει διαφθορά. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να ξεκινήσει ειδική έρευνα εναντίον της. Τώρα θα πρέπει να ασχοληθεί και με τον πρόεδρο, ο οποίος αποπειράθηκε να καταλύσει την Δημοκρατία.

Ως την περασμένη εβδομάδα, η αντιπολίτευση απέρριψε τους προϋπολογισμούς που είχαν υποβάλει η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα. Επίσης η αντιπολίτευση εκινείτο για την παραπομπή μελών του υπουργικού συμβουλίου, κυρίως του επικεφαλής της κυβερνητικής ελεγκτικής υπηρεσίας, επειδή δεν ερεύνησε την Πρώτη Κυρία, την Κιμ Κέον Χι.

Από αύριο η αντιπολίτευση θα ασχοληθεί με τον άνθρωπο που ρεζίλεψαν 190 αποφασισμένοι βουλευτές βουλευτές και χιλιάδες Νοτιοκορεάτες. Οι πρώτοι απέκλεισαν τον στρατό που μπήκε στην Βουλή και πρόλαβαν να ψηφίσουν ομόφωνα την ακύρωση του προεδρικού διατάγματος με το οποίο κηρύχτηκε ο στρατιωτικός νόμος.

Και οι δεύτεροι έμειναν έξω από την Βουλή, όση ώρα γινόταν η ψηφοφορία και δεν έφυγαν ούτε όταν έγινε γνωστό το αποτέλεσμά της. Συγκρούστηκαν από την πρώτη στιγμή με τους αστυνομικούς, απαιτώντας να μην καταλυθεί η δημοκρατία και να αποσυρθούν οι δυνάμεις ασφαλείας από τους δρόμους. Και στο τέλος νίκησαν.

