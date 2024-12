Νότια Κορέα: Ο στρατός δηλώνει ότι θα διατηρήσει την επιβολή του στρατιωτικού νόμου μέχρι να τον ακυρώσει ο πρόεδρος

Παρά την αποχώρησή του από την Βουλή, ο στρατός στην Νότια Κορέα δηλώνει ότι θα διατηρήσει επιβολή του στρατιωτικού νόμου έως ότου τον άρει ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γιολ, ο οποίος όμως δεν έχει εμφανιστεί μετά το διάγγελμα με το οποίο κήρυξε τον στρατιωτικό νόμο.

Η ανακοίνωση του στρατού έγινε παρά το γεγονός ότι το κοινοβούλιο της χώρας ψήφισε για να εμποδίσει την επιβολή του, σύμφωνα με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας.

Μετά την καταψήφιση του διατάγματος, ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις απομακρύνονται από το κτίριο.

O Woo Won-Shik, ενημέρωσε επίσημα το γραφείο του προέδρου και το υπουργείο Άμυνας, για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, στην οποία πήραν μέρος όσοι βουλευτές κατόρθωσαν να φτάσουν στην Βουλή και να μπουν στο αποκλεισμένο από την αστυνομία κτίριο. Όσοι ήταν παρόντες (190) καταψήφισαν όλοι, ομόφωνα, το προεδρικό διάταγμα, ανεξαρτήτως της κομματικής του προέλευσης.

❗️🪖🇰🇷 – #BREAKING: The avenue in front of the SK Assembly has been closed by South Korean police. SK Police are using their buses to block the entrance towards the courtyard of the SK Assembly.

Large convoys of army vehicles are cruising down Seoul, likely headed towards the… pic.twitter.com/WaR7T3xsOW

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 3, 2024