Νότια Κορέα: Φεύγει ο στρατός από τη Βουλή μετά την καταψήφιση του στρατιωτικού νόμου – Ο αιφνιδιασμός των ΗΠΑ

Λίγο μετά τη 1 π.μ. τοπική ώρα στην Σεούλ και αφού η Βουλή της Νότιας Κορέας καταψήφισε το προεδρικό διάταγμα με το οποίο επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος, οι δεκάδες στρατιώτες που είχαν εισέλθει στο κεντρικό κτίριο του κοινοβουλίου άρχισαν να αποχωρούν, σύμφωνα με την κορεατική εφημερίδα Chosun Ilbo.

Οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έδειξαν επίσης στρατιώτες να αποχωρούν από το κτίριο. Ορισμένες δυνάμεις εξακολουθούν να περιμένουν εντός του χώρου της Εθνοσυνέλευσης, αν και ορισμένοι φαίνεται να έχουν αφήσει τον εξοπλισμό τους, ανέφερε η Chosun Ilbo.

Οι πολίτες που περίμεναν έξω από το κτίριο πανηγύρισαν όταν ήρθε η είδηση της ψήφου των βουλευτών, σύμφωνα με την Chosun Ilbo – με κάποιους να φωνάζουν: “Ζήτω η Δημοκρατία της Κορέας!” και “Γιουν Σουκ Γιολ, παραιτήσου!”.

Εκατόν ενενήντα βουλευτές ψήφισαν υπέρ της ανατροπής του στρατιωτικού νόμου τον οποίον επέβαλε ο πρόεδρος Γιουν Γιολ. Δεν είναι σαφές τι επίδραση θα έχει η ψηφοφορία στην κήρυξη στρατιωτικού νόμου. Σύμφωνα με το νόμο της Νότιας Κορέας, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ταξιδεύει αυτή τη στιγμή στην Αγκόλα, δεν έχει ακόμα σχολιάσει άμεσα την κήρυξη στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ.

Δεδομένης της έκτακτης κίνησης – και της στενής συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών – ακόμη και ορισμένοι εντός της κυβέρνησης εκφράζουν έκπληξη για τη σιωπή που τηρείται μέχρι στιγμής.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος που εργάζεται στον χώρο της εξωτερικής πολιτικής δήλωσε στο CNN ότι η απουσία του φαίνεται “αρκετά παράλογη”. Σημείωσαν, ωστόσο, ότι το σοκ που προκάλεσε η είδηση της επιβολής στρατιωτικού νόμου θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας στην καθυστέρηση της επικοινωνίας και της αντίδρασης από πλευράς ΗΠΑ.

Πολλοί στην κυβέρνηση Μπάιντεν φαίνεται να έχουν αιφνιδιαστεί από την τροπή των γεγονότων.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε: “Η διοίκηση βρίσκεται σε επαφή με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας και παρακολουθεί στενά την κατάσταση”.

