Χάος στην Νότια Κορέα: Απέρριψε η Βουλή τον στρατιωτικό νόμο – Στους δρόμους οι πολίτες

Χάος επικρατεί στην Νότια Κορέα μετά την επιβολή στρατιωτικού νόμου από τον Πρόεδρο της χώρας, ενός νόμου εναντίον του οποίου ψήφισε μόλις πριν από λίγο η Βουλή της χώρας, παρά το γεγονός ότι δεν είναι σαφές τι αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει η συγκεκριμένη ψήφος.

Καθώς η αντιπολίτευση καλεί τους πολίτες σε διαδηλώσεις εναντίον του στρατιωτικού νόμου, οι βουλευτές της Νότιας Κορέας μπήκαν στην αποκλεισμένη από την αστυνομία Βουλή και ψήφισαν για να μπλοκάρουν το διάταγμα στρατιωτικού νόμου που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γιολ.

Εκατόν ενενήντα βουλευτές από τους 300 της Εθνοσυνέλευσης ψήφισαν υπέρ της ανατροπής του μέτρου. Δεν είναι σαφές τι επίδραση θα έχει η ψηφοφορία στην κήρυξη του στρατιωτικού νόμου. Σύμφωνα με το νόμο της Νότιας Κορέας, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την ψηφοφορία. Αλλά ο πρόεδρος είναι που κήρυξε τον στρατιωτικό νόμο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πολίτες συγκρούονται με την αστυνομία και ότι οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας είναι έτοιμες να εισβάλλουν στην Βουλή, την οποία είχαν νωρίτερα αποκλείσει.

