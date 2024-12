Νότια Κορέα: Στους δρόμους ο στρατός της Σεούλ, μετά τον στρατιωτικό νόμο – Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία

Στρατιωτικά οχήματα και ελικόπτερα έχουν εμφανιστεί στους δρόμους και στον ουρανό της Σεούλ, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Γιουν Γέολ ότι κηρύσσει στρατιωτικό νόμο. Δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει τη Βουλή και διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον κλοιό της αστυνομίας.

Μετά την απόφαση του Προέδρου της Νότιας Κορέας να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, ο στρατός ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του κοινοβουλίου και οι δραστηριότητες των πολιτικών κομμάτων αναστέλλονται, μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap. Απαγορεύονται επίσης οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, όλα τα Μέσα Ενημέρωσης και οι εκδόσεις τίθενται υπό τον έλεγχο του στρατού. Με βάση το διάταγμα, απαγορεύονται όλες οι ενέργειες που κρίνονται ως απόπειρες ανατροπής του φιλελεύθερου δημοκρατικού συστήματος, καθώς και η μετάδοση «ψευδών ειδήσεων» και προπαγάνδας.

Επίσης, όλο το ιατρικό προσωπικό που απεργούσε, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευόμενων γιατρών, διατάχθηκε να επιστρέψει στην εργασία του μέσα σε 48 ώρες. Οι απεργίες, οι στάσεις εργασίας και οι συγκεντρώσεις που πυροδοτούν «κοινωνικό χάος» απαγορεύονται επίσης.

Για τους «αθώους απλούς πολίτες», εξαιρουμένων των «αντικρατικών και άλλων ανατρεπτικών δυνάμεων» θα ληφθούν μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η «ενόχληση» που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με το διάταγμα, όσοι παραβιάσουν τον στρατιωτικό νόμο, μπορεί να συλληφθούν και να τεθούν υπό κράτηση χωρίς ένταλμα. Το Yonhap μετέδωσε ότι το κοινοβούλιο σφραγίστηκε και στρατιωτικά ελικόπτερα προσγειώθηκαν στη στέγη του.

Ένα στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας της Νότιας Κορέας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι «προετοιμάζονται μέτρα» για τη σταθεροποίηση της αγοράς, εφόσον χρειαστεί.

Το Χρηματιστήριο της Σεούλ δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα λειτουργήσει αύριο Τετάρτη. Από τον Λευκό Οίκο έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν είναι σε επαφή με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Σύμφωνα πάντα με το Yonhap, η κήρυξη στρατιωτικού νόμου ήταν μια πρόταση που υπέβαλε στον πρόεδρο Γιουν ο υπουργός Άμυνας.

Νωρίτερα, στο διάγγελμά του, ο Πρόεδρος Γιουν είπε ότι «η «Εθνοσυνέλευση έχει μετατραπεί σε καταφύγιο εγκληματιών, κρησφύγετο νομοθετικής δικτατορίας που επιδιώκει να παραλύσει το διοικητικό και δικαστικό σύστημα και να ανατρέψει τη φιλελεύθερη συνταγματική τάξη».

Κατηγόρησε επίσης τους βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι περιέκοψαν «όλους τους προϋπολογισμούς που ήταν βασικής σημασίας για τις προτεραιότητες του έθνους, όπως είναι η καταπολέμηση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών και η διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας (…) μετατρέποντας τη χώρα σε παράδεισο ναρκωτικών και τόπο χάους για τη δημόσια ασφάλεια».

Ο Γιουν χαρακτήρισε την αντιπολίτευση, η οποία ελέγχει το κοινοβούλιο, «δυνάμεις εχθρικές προς το κράτος που έχουν σκοπό να ανατρέψουν το καθεστώς». Διαβεβαίωσε ότι η απόφασή του ήταν «αναπόφευκτη».

«Θα αποκαταστήσω την κανονικότητα στη χώρα, ξεκαθαρίζοντας αυτές τις δυνάμεις που είναι εχθρικές προς το κράτος το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Protests erupt outside the National Assembly as demonstrators clash with security forces. Video-1 An Infantry Fighting Vehicle (IFV) is seen in downtown Seoul, South Korea. Pic-1 https://t.co/QqIJWsxGxZ pic.twitter.com/tPNZv7Mdro — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) December 3, 2024

Με ένα διάγγελμα που δεν είχε προαναγγελθεί και το οποίο μεταδόθηκε απευθείας από το τηλεοπτικό κανάλι YTN, ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ κήρυξε στρατιωτικό νόμο, λέγοντας ότι θέλει να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις».

Αμέσως μετά ο στρατός ανακοίνωση την αναστολή της λειτουργίας της Βουλής, την οποία απέκλεισαν δυνάμεις ασφαλείας. Λίγο αργότερα διαδηλωτές εμφανίστηκαν στην περίμετρο της Βουλής και συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο πρόεδρος Γέολ δεν επικαλέστηκε κάποια συγκεκριμένη απειλή από τη Βόρεια Κορέα, που είναι πυρηνική δύναμη, αλλά επικεντρώθηκε στους εγχώριους πολιτικούς αντιπάλους του.

After martial law was declared in South Korea. In Seoul, convoys of special vehicles carrying military personnel move through the streets. Helicopters patrol the sky. pic.twitter.com/YeRyrMugpj — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 3, 2024

Ο Γιουν Γέολ δεν είπε ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν. Επικαλέστηκε μια πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, το οποίο έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, για την παραπομπή κορυφαίων εισαγγελέων και την απόρριψη μιας πρότασης προϋπολογισμού της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τις ενέργειες της αντιπολίτευσης ως “ξεκάθαρη αντικρατική συμπεριφορά με στόχο την υποκίνηση εξέγερσης”. Υποστήριξε περαιτέρω ότι οι πράξεις αυτές “παρέλυσαν τις κρατικές υποθέσεις και μετέτρεψαν την Εθνοσυνέλευση σε άντρο εγκληματιών”.

Περιέγραψε τον στρατιωτικό νόμο ως απαραίτητο μέτρο για την εξάλειψη αυτών των “ξεδιάντροπων φιλο-Βόρειων αντικρατικών δυνάμεων”. Αιτιολόγησε την απόφαση ως απαραίτητη για την προστασία των ελευθεριών και της ασφάλειας του λαού, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της χώρας και τη μεταβίβαση ενός σταθερού έθνους στις μελλοντικές γενιές.

Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση προκάλεσε σοκ στη χώρα, η οποία θεωρείται δημοκρατική από τη δεκαετία του 1980 αλλά στο παρελθόν έχει γνωρίσει μια σειρά αυταρχικών διακυβερνήσεων. Το κορεατικό γουόν υποχώρησε ραγδαία έναντι του δολαρίου.

Ο στρατός

Λαμβάνουμε τώρα αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας ότι ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε την αναστολή κάθε κοινοβουλευτικής δραστηριότητας. Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap αναφέρει ότι απαγορεύτηκε η πρόσβαση των μελών της Εθνοσυνέλευσης στο κτίριο.

Πλάνα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποτίθεται ότι δείχνουν έντονη αστυνομική παρουσία έξω από τη συνέλευση στην περιοχή Yeongdeungpo στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, Σεούλ.

Το πρακτορείο Yonhap μετέδωσε ότι η είσοδος στο κτίριο του κοινοβουλίου έχει αποκλειστεί από κλούβες της αστυνομίας.

Η αντιπολίτευση

«Άρματα μάχης, θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και στρατιώτες με όπλα και μαχαίρια θα κυβερνούν τη χώρα», είπε ο Λι Τζάε-μιουνγκ, ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος (DP), το οποίο έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. «Η οικονομία της Δημοκρατίας της Κορέας θα καταρρεύσει ανεπανόρθωτα. Συμπολίτες μου, σας παρακαλώ, ελάτε στην Εθνοσυνέλευση», είπε στην έκκληση που απηύθυνε μέσω του διαδικτύου.

Ο ηγέτης του κυριότερου κόμματος της αντιπολίτευσης της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-Μιούνγκ καταδίκασε την κίνηση, χαρακτηρίζοντάς την αντισυνταγματική.

Έχει καλέσει όλους τους νομοθέτες του Δημοκρατικού Κόμματός του να συγκεντρωθούν στο κοινοβούλιο για να καταψηφίσουν τη δήλωση, αλλά οι τελευταίες αναφορές από τη Σεούλ λένε ότι λεωφορεία της αστυνομίας έχουν μετακινηθεί για να αποκλείσουν την είσοδο στο κτίριο του κοινοβουλίου.

Ο πρόεδρος Γιουν

Ο Γιουν δικαιολόγησε την επιβολή του στρατιωτικού νόμου επικαλούμενος μια πρόταση που υπέβαλε το Δημοκρατικό Κόμμα αυτή την εβδομάδα στο κοινοβούλιο, ζητώντας την παραπομπή σε δίκη ορισμένων κορυφαίων εισαγγελέων της χώρας, καθώς και το γεγονός ότι το κόμμα απέρριψε το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού.

Χθες, Δευτέρα, υπουργοί διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση του DP να περικόψει περισσότερα από 4 τρισεκατομμύρια γουόν από τον προϋπολογισμό που είχε προτείνει η κυβέρνηση. Ο Γιουν είπε ότι αυτή η ενέργεια υπονομεύει τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Η τελευταία φορά που κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος στη Νότια Κορέα ήταν το 1979 μετά τη δολοφονία του τότε δικτάτορα Παρκ Τσουνγκ Χι.

🚨 Clashes begin between civilians and military in Seoul, South Korea. The country’s president has just declared martial law. pic.twitter.com/4liSCceQEN — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 3, 2024

Η Σεούλ

Ο John Nilsson-Wright, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, μίλησε στην Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC από τη Σεούλ, δίνοντάς μας μια γεύση από το σημερινό κλίμα στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας.

“Οι δρόμοι φαίνονται φυσιολογικοί, οι άνθρωποι εδώ είναι σίγουρα μπερδεμένοι”, λέει

Η αξιωματική αντιπολίτευση της Νότιας Κορέας, το Δημοκρατικό Κόμμα, κάλεσε όλους τους νομοθέτες του να συγκεντρωθούν στην Εθνοσυνέλευση,όπως μεταδίδει το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο ηγέτης του κυβερνώντος Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας Χαν Ντονγκ-Χουν έχει χαρακτηρίσει την κήρυξη στρατιωτικού νόμου “λανθασμένη” κίνηση και υπόσχεται να την εμποδίσει.

Σύμφωνα με το νόμο της Νότιας Κορέας, η κυβέρνηση πρέπει να άρει τον στρατιωτικό νόμο εάν το ζητήσει η πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης σε ψηφοφορία.

Ο ίδιος νόμος απαγορεύει επίσης στη διοίκηση του στρατιωτικού νόμου να συλλαμβάνει νομοθέτες.