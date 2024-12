Συναγερμός στο Κονγκό: Εκατόμβη νεκρών από μυστηριώδη ασθένεια – Πλήττει κυρίως γυναίκες και παιδιά

143 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Νοέμβριο από άγνωστη μέχρις στιγμής ασθένεια στη νοτιοδυτική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτό ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters οι τοπικές αρχές.

Όσοι προσβλήθηκαν από αυτή εμφάνισαν συμπτώματα σαν αυτά της γρίπης, περιλαμβανομένου υψηλού πυρετού και έντονης κεφαλαλγίας, δήλωσαν την Τρίτη (3/12) ο Ρεμί Σακί, ο αντικυβερνήτης της επαρχίας Κουάνγκο, και ο τοπικός υπουργός Υγείας, Απολινέρ Γιουμπά.

Ιατρική ομάδα έχει σταλεί στην πληγείσα περιοχή Παντζί για να συλλέξει δείγματα και να τα αναλύσει προκειμένου να ταυτοποιήσει τη νόσο.

Η κατάσταση είναι υπερβολικά ανησυχητική καθώς ο αριθμός των μολυσθέντων συνεχίζει να αυξάνεται, δήλωσε στο Reuters ο αρχηγός της Κοινωνίας των Πολιτών, Σεφοριέν Μαντζαντζά.

«Το Παντζί είναι μια επαρχιακή υγειονομική περιφέρεια και έτσι υπάρχει πρόβλημα με την προμήθεια των φαρμάκων», είπε ο ίδιος.

📢 Breaking: Mystery Disease Claims more than 100 Lives in Congo: This is what we know so far

A new public health crisis is emerging in the Democratic Republic of Congo, with 143 deaths reported between November 10 and 25.

📌Key Details on the Outbreak:

→ Symptoms: Fever,… pic.twitter.com/foBAaYR0W6

— Dr. Banda Khalifa MD, MPH, MBA (@dr_bandak) December 3, 2024