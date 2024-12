Νέα σοβαρά επεισόδια στη Γεωργία: Κανόνια νερού και δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών στην Τυφλίδα – ΒΙΝΤΕΟ

Αστυνομικοί χρησιμοποίησαν την Τρίτη (3/12) κανόνια νερού και δακρυγόνα προκειμένου να διαλύσουν αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τυφλίδα, κατά της απόφασης της να ανασταλούν οι συνομιλίες για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

The Battle of Hogwarts between good and evil in real life. #GeorgiaProtests

📷 david.munjishvili pic.twitter.com/epYpE1Haw7

— Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) December 1, 2024